Общество , 21 июл, 09:00
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Где вам будет жить хорошо. Тест РБК
НКР составило рейтинг лучших регионов для жизни. Присвойте каждому показателю в зависимости от его важности для вас балл от 0 до 7 (где семь — максимальное значение) и определите, какой регион подходит вам больше
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Тест
Где вам будет
жить хорошо
жить хорошо
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Насколько для вас
важна обеспеченность жильем
важна обеспеченность жильем
Потяните курсор слева направо для оценки по шкале от 0 до 7.
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Рязанская область
Как рассчитывался рейтинг регионов
Аналитики рейтингового агентства НКР при составлении рейтинга российских регионов основывались на расчетном индексе, который описывает качество жизни их жителей с точки зрения личного благосостояния и благоустроенности окружающей обстановки, включая социальную инфраструктуру. Сопоставление регионов относительно друг друга строится по десяти основным показателям, объединенных в итоговую оценку в соответствии с весами, которые, по мнению НКР, отражают значимость того или иного показателя в общей структуре материальных ценностей, формирующих понятие качества жизни.
Значения каждого показателя для всех регионов ранжируются от наилучшего до наихудшего с последующим присвоением бальных оценок от 1 до 7, где 1 соответствует наихудшему показателю. Такой подход позволяет соотнести друг с другом показатели, имеющие разные единицы измерения.