Где вам будет жить хорошо. Тест РБК

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Где вам будет жить хорошо

Как рассчитывался рейтинг регионов

Аналитики рейтингового агентства НКР при составлении рейтинга российских регионов основывались на расчетном индексе, который описывает качество жизни их жителей с точки зрения личного благосостояния и благоустроенности окружающей обстановки, включая социальную инфраструктуру. Сопоставление регионов относительно друг друга строится по десяти основным показателям, объединенных в итоговую оценку в соответствии с весами, которые, по мнению НКР, отражают значимость того или иного показателя в общей структуре материальных ценностей, формирующих понятие качества жизни.

Значения каждого показателя для всех регионов ранжируются от наилучшего до наихудшего с последующим присвоением бальных оценок от 1 до 7, где 1 соответствует наихудшему показателю. Такой подход позволяет соотнести друг с другом показатели, имеющие разные единицы измерения.