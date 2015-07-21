ФСБ пресекла канал поставок оружия из ЕС и Украины

ФСБ пресекла деятельность межрегиональной ОПГ, причастной к незаконному обороту огнестрельного оружия из стран ЕС и Украины на территорию России, сообщается на сайте ведомства. Задержания прошли в 12 регионах России

Огнестрельное оружие в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД (Фото: «РИА Новости»)

В сообщении ФСБ отмечается, что часть организаторов криминального бизнеса была задержана с поличным при сбыте очередной партии оружия в июле 2015 года в Смоленске. Речь идет об обороте огнестрельного оружия из стран ЕС и Украины на территорию России. Из каких конкретно стран Евросоюза злоумышленники поставляли оружие, не уточняется.

Среди задержанных был ранее судимый гражданин Азербайджана. Одновременно с этим силовики задержали 14 активных членов преступной группы в 12 регионах России. Трое из них — действующие сотрудники полиции.

В результате проведенной спецоперации из незаконного оборота изъято более 150 единиц огнестрельного оружия иностранного и российского производства. Среди них, в частности, автоматы «Калашникова», пистолеты-пулеметы, карабины, винтовки, пистолеты «Глок», «ЧеЗэт», «Дезерт Игл», «Беретта» и револьверы, в том числе с приспособлениями для бесшумной стрельбы, гранатомет, гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, а также свыше 2500 боеприпасов различного калибра, более 10 кг взрывчатых веществ и детонаторы.

Кроме того, силовики ликвидировали четыре цеха по изготовлению и модернизации средств поражения, а также две мастерские по производству боеприпасов.

Следственные подразделения ФСБ и МВД России возбудили уголовные дела. Решается вопрос о возбуждении дополнительных уголовных дел по ст.226.1 «контрабанда оружия» УК РФ.