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"Атлантис" завершил последний в истории полет шаттла
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"Атлантис" завершил последний в истории полет шаттла
Общество, 21 июл 2011, 15:14
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"Атлантис" завершил последний в истории полет шаттла
Космический челнок "Атлантис" 21 июля завершил последний в истории полет по программе "Спэйс Шаттл" (Space Shuttle). Космический корабль благополучно приземлился на космодроме им.Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. Аэрокосмическое агентство NASA осуществляло прямую трансляцию посадки шаттла на своем официальном сайте.

Челнок "Атлантис" осуществил миссию STS-135 (135-й запуск шаттла) и доставил на Международную космическую станцию многоцелевой логистический модуль Raffaello. Экипаж шаттла состоял из командира миссии Криса Фергюсона, пилота Дага Херли и специалистов Сэнди Магнус и Рекса Уолхейма.

Этот полет стал последним в истории шаттлов, программа закрыта. На ближайшие годы Россия станет монополистом в сфере космических перевозок, попасть на орбиту космонавты и астронавты смогут только на отечественных "Союзах".

Космическая программа Space Shuttle стартовала в 1981г. с запуска шаттла "Колумбия". Затем NASA использовало для доставки грузов и астронавтов на орбиту как этот космический челнок, так и шаттлы "Челленджер", "Дискавери", "Индевор" и "Атлантис". Еще один челнок, "Энтерпрайз", никогда не летал в космос: он использовался только для отработки посадки шаттлов.

В общей сложности шаттлы перевезли более 350 человек и преодолели расстояние в 513,7 млн миль, что больше пространства от Земли до Юпитера. Масса самого тяжелого космического челнока составляет примерно 81 тонну, что, согласно сайту NASA, равняется весу почти 13 африканских слонов.

После завершения своих миссий шаттлы "Индевор", "Дискавери" и "Атлантис" станут экспонатами музеев. Планируется, что "Атлантис" останется в Космическом центре им.Дж.Кеннеди на мысе Канаверал. Челнок "Индевор" будет передан Калифорнийскому научному центру в Лос-Анджелесе, а "Дискавери" будет выставлен в Национальном музее авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне.

"Атлантис", названный в честь океанографического исследовательского парусного судна, - четвертый шаттл космической программы США, его использование началось в 1985г. С 1995г. "Атлантис" совершил семь полетов к российской космической станции "Мир". "Атлантис" участвовал в съемках фильма-катастрофы "Армагеддон", вышедшего на экраны в 1998г. Шаттл провел на орбите 293,61 суток и пролетел в общей сложности 194 млн 168 тыс. 813 км, а в состав его экипажей входили 185 человек.

Теги: Крис , шаттл
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