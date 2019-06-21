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Union Pacific $200 (+18,01%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Калининградский губернатор поможет погасить долги местной экоактивистки
Против главы «Экозащиты» расследуется пять уголовных дел за неуплату долга, к которому ее приговорили за отказ регистрировать НКО как иноагента. «Экозащита» получила такой статус из-за кампании против строительства АЭС в регионе
Александра Королева (Фото: ecdru.files.wordpress.com)

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о намерении помочь руководителю НКО «Экозащита» Александре Королевой погасить часть долга, за неуплату которого против нее завели пять уголовных дел. Об этом он сообщил в видеообращении, которое разместил в своем Instagram.

«Сегодня планирую встретиться с ее коллегами калининградскими и внести свою небольшую финансовую лепту в то, чтобы были погашены штрафы, за которые в отношении Александры Евгеньевны были возбуждены уголовные дела», — сказал Алиханов.

Он призвал также «неравнодушных к вопросам экологии» граждан и предпринимателей также помочь с выплатой долга Королевой. Губернатор пояснил, что штрафы возникли из-за отказа «Экозащиты» регистрироваться как иностранный агент (такой статус организации присвоил Минюст). Алиханов выразил надежду, что после погашения штрафов Королева зарегистрирует свою организацию как иноагента.

«Никакого ограничения для работы это не накладывает. Это не клеймо, не какое-то позорное пятно», — заключил он.

https://www.instagram.com/p/By9zWehhPGz/

Глава региона отметил, что руководитель «Экозащиты» входит в общественный совет регионального Министерства природных ресурсов и экологии и именно по ее инициативе власти региона присвоили статус особо охраняемой природной территории всем придорожным аллеям.

«Я надеюсь, что она вернется в регион и мы с ней вместе высадим не одну такую аллею», — добавил Алиханов.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил РБК, что губернатор Антон Алиханов «не уточнил, какую часть долга [«Экозащиты»] готов оплатить».

Против Александры Королевой расследуется пять уголовных дел по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное уклонение от исполнения судебного решения). Королева считает, что ее преследуют по политическим мотивам, и ранее на этой неделе, 19 июня, попросила политического убежища в Германии. Некоторое время назад она уехала за границу, опасаясь преследования.

На сайте «Экозащиты» указывается, что статус иноагента был присвоен организации за кампанию против строительства в Калининградской области АЭС. Экологов заподозрили в том, что они подговорили инвесторов не вкладываться в проект, из-за чего реализацию остановили. В настоящее время дело «Экозащиты» рассматривается в ЕСПЧ.

Сопредседатель экологической общественной организации «Экозащита» Владимир Сливяк рассказал РБК, что организация выясняет с юристами конкретную сумму долга в отношении «Экозащиты» и Александры Королевой.

«Мы разбираемся с юристами, какая сумма долга верная: 1 млн 137 тыс. или 2 млн — есть две эти суммы. 2 млн — это сумма штрафов и взысканий, которая значится на нашем арестованном счету. И есть 1 млн 137 тыс. — это цифра, которую наши юристы смогли посчитать на основании судебных баз данных по всем делам, которые сейчас есть», — пояснил он.

Сливяк добавил, что видел обращение губернатора Калининградской области, но в настоящее время от властей с «Экозащитой» никто не связывался.

«Хорошо, что руководитель региона положительно отзывается о деятельности организации. Никто из членов нашей организации пока не получал никаких известий, передал он куда-то деньги или нет. Насколько я понимаю, [Алиханов] должен был сегодня с кем-то встречаться по вопросу пожертвования», — сказал Спивяк.

Авторы: Анна Трунина, Егор Губернаторов
Теги: Калининградская область, Губернатор, некоммерческие организации ..., НКО-иноагенты, Экология
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