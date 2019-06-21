Калининградский губернатор поможет погасить долги местной экоактивистки

Против главы «Экозащиты» расследуется пять уголовных дел за неуплату долга, к которому ее приговорили за отказ регистрировать НКО как иноагента. «Экозащита» получила такой статус из-за кампании против строительства АЭС в регионе

Александра Королева (Фото: ecdru.files.wordpress.com)

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о намерении помочь руководителю НКО «Экозащита» Александре Королевой погасить часть долга, за неуплату которого против нее завели пять уголовных дел. Об этом он сообщил в видеообращении, которое разместил в своем Instagram.



«Сегодня планирую встретиться с ее коллегами калининградскими и внести свою небольшую финансовую лепту в то, чтобы были погашены штрафы, за которые в отношении Александры Евгеньевны были возбуждены уголовные дела», — сказал Алиханов.

Он призвал также «неравнодушных к вопросам экологии» граждан и предпринимателей также помочь с выплатой долга Королевой. Губернатор пояснил, что штрафы возникли из-за отказа «Экозащиты» регистрироваться как иностранный агент (такой статус организации присвоил Минюст). Алиханов выразил надежду, что после погашения штрафов Королева зарегистрирует свою организацию как иноагента.

«Никакого ограничения для работы это не накладывает. Это не клеймо, не какое-то позорное пятно», — заключил он.

https://www.instagram.com/p/By9zWehhPGz/

Глава региона отметил, что руководитель «Экозащиты» входит в общественный совет регионального Министерства природных ресурсов и экологии и именно по ее инициативе власти региона присвоили статус особо охраняемой природной территории всем придорожным аллеям.