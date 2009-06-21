Футболисты КНДР пробились на ЧМ по футболу впервые за 43 года

Триумф футбольной сборной наверняка доставит особую радость лидеру КНДР Ким Чен Иру, отмечает агентство. Бывший тренер северокорейской сборной рассказал, что Ким Чен Ир "лично руководил одной из футбольных команд около трех лет, посещал матчи и заботился о своих игроках".
Лидер КНДР, безусловно, помнит сенсационный успех национальной сборной на чемпионате мира 1966г., когда северокорейские футболисты дошли до четвертьфинала турнира.
Руководство Северной Кореи крайне серьезно относится к международным выступлениям своих спортсменов. Известно, что в прошлом футболисты в КНДР могли быть щедро вознаграждены за победы и сурово наказаны за поражения (их, например, могли отправить на рудники). В 1990-х гг. власти запретили футбольной сборной выезжать на гостевые матчи после поражений от принципиальных с политической точки зрения соперников - Японии и Южной Кореи.
Сборная КНДР не участвовала в отборочных играх к чемпионатам мира 1998 и 2002гг. и не прошла квалификационный отбор мирового первенства 2006г. В нынешнем отборочном турнире КНДР заняла второе место в своей группе вслед за Южной Кореей и получила путевку на чемпионат мира, который пройдет в 2010г. в ЮАР.
Напомним, в отношении КНДР действует режим международных санкций, однако на участие национальной сборной по футболу в ЧМ он не распространяется.