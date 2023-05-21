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Замминистра науки умер во время перелета с Кубы

Минобрнауки: 46-летний замминистра Кучеренко умер во время обратного рейса с Кубы
Кучеренко было 46 лет. Ему стало плохо во время полета на самолете, борт приземлился в Ставропольском крае, где его пытались спасти врачи
Петр Кучеренко
Петр Кучеренко (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер 20 мая, возвращаясь с Кубы вместе с российской делегацией, сообщила пресс-служба ведомства.

«Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — говорится в сообщении.

Кучеренко было 46 лет. Он родился 3 мая 1977 года, в 1999-2001 годах был помощником депутатов Госдумы и Совфеда, в 2001-м окончил РУДН по специальности «Юриспруденция». Затем в разные годы Кучеренко работал адвокатом, работал преподавателем в РУДН, руководил аппаратом комитета Совфеда по конституционному законодательству.

Его назначили заместителем министра в марте 2020-го, а статс-секретарем — в июне 2021 года. Кучеренко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», его чин — действительный государственный советник 2 класса.

В состав российской делегации входили, помимо Кучеренко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и замглавы Латиноамериканского департамента МИДа Андрей Гуськов, на острове их сопровождал российский посол Виктор Коронелли. Пресс-служба министерства 20 мая рассказала, что делегаты посетили Гаванский университет вместе с главой кубинского министерства образования Вальтером Балухой и ректором Мириам Никадо Гарсией. Чернышенко поручил организовать обмен студентов России и Кубы

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