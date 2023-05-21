Разбитую гитару Курта Кобейна продали за $600 тыс

Гитара была разбита и пересобрана, но играть на ней нельзя. Музыканты Nirvana оставили свои подписи на ее корпусе: «Привет, Марк! С любовью, твой друг, Курт Кобейн»

Фото: .julienslive.com

Черная электрогитара Fender Stratocaster, разбитая лидером гранж-группы Nirvana Куртом Кобейном «во время эпохи Nevermind», ушла с молотка за $596,9 тыс., сообщил американский аукционный дом Julien's Auctions.

«Когда он был на сцене, когда он играл, он был машиной. Этот мужчина был в ярости, и это чувствовалось. И вы бы почувствовали это по тому, как он обращался со своими инструментами. Этот сломанный инструмент, как ни странно, от сломленного музыканта, который в самом деле определил ту бурную музыкальную эпоху», — сказал агентству AFP представитель аукционного дома.

Гитара подписана всеми тремя участниками Nirvana, ее первоначальный владелец — Марк Ланеган из гранж-группы Screaming Trees. Кобейн написал на гитаре: «Привет, Марк! С любовью, твой друг, Курт Кобейн. Завершенная рок-звезда». Гитара была разбита и затем пересобрана, но для игры она не подходит, отметили в Julien's Auctions.

В прошлом мае на аукционе Julien's Auctions продали любимую электрогитару Кобейна бело-голубой Fender модели Competition Mustang 1969 года выпуска за $4,5 млн. «Больше всех остальных гитар в мире я люблю Fender Mustang. Они дешевые, абсолютно бесполезные, очень маленькие и звучат ужасно», — признавался музыкант в 1991 году. Еще одна гитара, принадлежавшая лидеру Nirvana, была продана в 2020 году. Акустическую модель Martin D-18E 1959 года купили за $6 млн, что стало рекордом аукциона.

Группа Nirvana прекратила свое существование в 1994-м после того, как Кобейн совершил самоубийство.



