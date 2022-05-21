«Пропавший» из «Музеона» памятник Сахарову установили в Нагорном Карабахе
Памятник лауреату Нобелевской премии мира Андрею Сахарову, который раньше находился в парке «Музеон» в Москве, установили в Степанакерте, столице Нагорного Карабаха, сообщил РБК автор памятника Григорий Потоцкий.
Как рассказал скульптор, история этого памятника началась в 2000 году, когда Потоцкий посетил в Лос-Анджелесе армянскую семью и узнал об их «необыкновенной любви к Андрею Сахарову». Тогда скульптор увидел образ для будущей работы: Сахаров, сидящий «на круглой скамье, и руки его сзади как бы скованы, оковы стали скамьей». Вернувшись в Россию, Потоцкий воплотил идею в бронзе.
Из-за большого размера скульптуру невозможно было хранить в мастерской, поэтому она была установлена в парке «Музеон». Оттуда экспонаты могут быть вывезены в любой момент, отметил скульптор.
«Мой друг [ректор Российско-армянского университета] Армен Дарбинян сделал все возможное, чтобы в день рождения Андрея Сахарова скульптура была установлена в многострадальном Карабахе, в Степанакерте, у школы им. А. Сахарова», — рассказал скульптор. Он добавил, что «таким образом, спустя 22 года, как это и задумывалось изначально, скульптура обрела свой дом».
Об исчезновении памятника из «Музеона» стало известно 21 мая. В честь дня рождения Сахарова была устроена тематическая прогулка, в рамках которой участники собирались возложить цветы к памятнику, однако не обнаружили его на том месте, где он ранее находился.
В пресс-службе Парка Горького, как сообщал «Интерфакс», рассказали, что Потоцкий забрал скульптуру из «Музеона» еще осенью прошлого года и возвращение памятника в парк не обсуждалось.
Сахаров — советский физик-теоретик, один из создателей первой водородной бомбы в СССР. Известен также как общественный деятель, правозащитник и диссидент. В 1975 году за свою общественную работу получил Нобелевскую премию мира.
Именем Сахарова назван проспект в центре Москвы. В феврале Мосгордума одобрила установку памятника ему в сквере у одного из зданий Российской академии наук в Гагаринском районе. На территории России пока есть только один памятник — в Санкт-Петербурге на площади Сахарова.