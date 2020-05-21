Путин дал Шойгу орден «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами

Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в день 65-летия министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, сообщает пресс-служба Кремля.

Сам указ о награждении не опубликован, поэтому конкретные причины, по которым Шойгу удостоен высокой награды, — неизвестны. В соответствии со статутом ордена военнослужащие награждаются орденом «За заслуги перед Отечеством» с мечами за отличия в боевых действиях.

Согласно тому же статуту, награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» I и II степени рекомендуется производить два раза в год — в преддверии Дня России и Дня Конституции.

Знак ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени представляет собой равноконечный крест, покрытый рубиновой эмалью и с гербом России на лицевой стороне. Знак носится на плечевой ленте, которая проходит через правое плечо. В медальоне звезды ордена можно увидеть его девиз «Польза, честь и слава».

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