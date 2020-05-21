В Москве скончались еще 68 пациентов с коронавирусом

Число летальных случаев в столице стало минимальным с 15 мая

В столице скончались 68 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей в Москве от COVID-19 достигло 1794 человек, сообщает оперативный штаб.

Там указали, что у умерших был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Число летальных случаев в столице стало минимальным с 15 мая. Тогда в Москве также умерли 68 человек. Максимальное же количество жертв было зафиксировано 18 мая (77). Накануне в столице умерли 75 человек.

Утром 20 мая в Москве было зафиксировано минимальное число новых случаев заражения с конца апреля: были инфицированы 2699 человек.