СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»

Тело Игоря Галышева было обнаружено с огнестрельным ранением на месте сгоревшего ангара на шоссе Революции. Неделю назад по этому же адресу произошел пожар и сгорел ангар

Фото: МЧС РФ

В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтверждает и источник телеканала РЕН ТВ.

По информации телеканала, рядом с телом была найдена штурмовая винтовка Beretta. Место происшествия оцеплено правоохранительными органами. Причины случившегося выясняются.

«Росбалт» со ссылкой на свой источник добавляет, что тело Галышева было обнаружено в его рабочем кабинете. В городском управлении следственного комитета агентству «РИА Новости» сообщили, что правоохранительные органы проводят проверку из-за гибели мужчины от огнестрельного ранения. Его имя в СК не уточнили, указав, что тело нашли в одном из домов на шоссе Революции.

На прошлой неделе, 16 мая, региональное управление МЧС сообщало о пожаре в здании по адресу: шоссе Революции, 88, в Красногвардейском районе города. Сообщалось, что горел ангар размером 100х200 кв. м.

Завод «Сантех» занимается трубозаготовительным производством, также изготавливает осветительные опоры, опоры и комплектующие контактной сети, производит металлоконструкции различного назначения. Предприятие располагается по адресу шоссе Революции, 88, следует из информации на его сайте.