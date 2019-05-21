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Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
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В РПЦ назвали абсурдом сообщения о резиденции патриарха в Пушкине
По словам пресс-секретаря патриарха, в Феодоровском городке будут размещаться члены Синода и другие гости. Для предстоятеля РПЦ предусмотрены одна или две комнаты. The Bell оценивал расходы на реставрацию комплекса в 2,8 млрд руб.
Реконструкция архитектурного комплекса «Феодоровский городок» в Пушкине (Фото: Павел Каравашкин / Интерпресс / ТАСС)

Сообщения о реконструкции Феодоровского городка под резиденцию патриарха Кирилла являются абсурдом, заявил РБК пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви Александр Волков.

«Речь идет о реконструкции шедевра русской архитектуры, который был в запущенном состоянии, и по инициативе Русской православной церкви на него было обращено внимание. О никаких резиденциях речи не идет, это полный абсурд», — сказал Волков. Он пояснил, что после реконструкции на территории городка будут обустроены помещения для гостей РПЦ наряду с несколькими помещениями для размещения патриарха.

«Есть существенная проблема в размещении членов Синода, в их проживании на различных серьезных церковных мероприятиях. Для этих целей сейчас используется Новодевичий монастырь, но он не очень для этого подходит. И, возможно, в Феодоровском городке будут размещаться члены Синода и другие гости. Для патриарха будет, вероятно, предусмотрены одна или две комнаты, обычные технические помещения», — рассказал Волков.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники на строительном рынке Петербурга писало, что в ходе реставрации в Феодоровском городке обустроят резиденцию патриарха, номера для его высокопоставленных гостей и музей. По данным издания, конкурс на выбор подрядчика был объявлен в начале 2017 года и на сайте госзакупок он называется «Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта капитального строительства «Комплекс зданий и сооружений Федоровского городка в Царском Селе Санкт-Петербурга». Заказчиком является управление заказчика строительства и реконструкции объектов в СЗФО Управления делами президента, стоимость — 2,8 млрд руб. Работы должны быть завершены до конца декабря 2021 года.

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Источник издания рассказал, что резиденция патриарха будет находиться в трапезной палате комплекса, там будет домовая церковь, гостиная и библиотека с бильярдной.

В Управделами The Bell сообщили, что работы ведутся «в соответствии с утвержденным проектом». «В комплексе предусмотрено пространство для использования Русской православной церковью, в том числе при нахождении там патриарха», — сказали в управлении. Там также добавили, что комплекс предназначен для пребывания высших должностных лиц государства и приглашенных гостей, в том числе из-за границы, а также для посещения прихожан.

Феодоровский городок был построен в Пушкине в 1913–1918 годах, был передан РПЦ в 1994 году. В 2010 году Владимир Вигилянский, руководивший в то время пресс-службой Московской патриархии, говоря о планах обустройства резиденции в Феодоровском городке, пояснял, что все ставропигиальные православные монастыри являются резиденциями патриарха, а в Петербурге патриаршей резиденции нет, что является «упущением».

Авторы: Юлия Выродова, Егор Губернаторов
Теги: Патриарх Кирилл, РПЦ, Санкт-Петербург
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