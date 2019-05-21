В РПЦ назвали абсурдом сообщения о резиденции патриарха в Пушкине

По словам пресс-секретаря патриарха, в Феодоровском городке будут размещаться члены Синода и другие гости. Для предстоятеля РПЦ предусмотрены одна или две комнаты. The Bell оценивал расходы на реставрацию комплекса в 2,8 млрд руб.

Реконструкция архитектурного комплекса «Феодоровский городок» в Пушкине (Фото: Павел Каравашкин / Интерпресс / ТАСС)

Сообщения о реконструкции Феодоровского городка под резиденцию патриарха Кирилла являются абсурдом, заявил РБК пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви Александр Волков.

«Речь идет о реконструкции шедевра русской архитектуры, который был в запущенном состоянии, и по инициативе Русской православной церкви на него было обращено внимание. О никаких резиденциях речи не идет, это полный абсурд», — сказал Волков. Он пояснил, что после реконструкции на территории городка будут обустроены помещения для гостей РПЦ наряду с несколькими помещениями для размещения патриарха.

«Есть существенная проблема в размещении членов Синода, в их проживании на различных серьезных церковных мероприятиях. Для этих целей сейчас используется Новодевичий монастырь, но он не очень для этого подходит. И, возможно, в Феодоровском городке будут размещаться члены Синода и другие гости. Для патриарха будет, вероятно, предусмотрены одна или две комнаты, обычные технические помещения», — рассказал Волков.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники на строительном рынке Петербурга писало, что в ходе реставрации в Феодоровском городке обустроят резиденцию патриарха, номера для его высокопоставленных гостей и музей. По данным издания, конкурс на выбор подрядчика был объявлен в начале 2017 года и на сайте госзакупок он называется «Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта капитального строительства «Комплекс зданий и сооружений Федоровского городка в Царском Селе Санкт-Петербурга». Заказчиком является управление заказчика строительства и реконструкции объектов в СЗФО Управления делами президента, стоимость — 2,8 млрд руб. Работы должны быть завершены до конца декабря 2021 года.