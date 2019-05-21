Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Ему было 70 лет, за свою карьеру он 25 раз становился победителем в королевских гонках и 54 раза занимал место на подиуме

Ники Лауда (Фото: Pablo Sanchez / Reuters)

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.

«С глубокой грустью мы сообщаем, что наш любимый Ники мирно скончался в окружении своей семьи в понедельник», — говорится в заявлении семьи Лауды.

Лауда достиг успехов не только как гонщик, но и как бизнесмен. Кроме того, он сохранил прямолинейность и мужество, добавили родственники Лауды.

В 1971 году Лауда взял кредит и купил себе место в команде «Марч», выступавшей в «Формуле-2». Позже он выступал за «Марч» и в «Формуле-1», а в 1974-м его пригласили в Ferrari. Годом позже Лауда впервые стал чемпионов королевских гонок.

Во время Гран-при Германии 1976 года на трассе Нюрбургринг Лауда попал в аварию — болид загорелся, а гонщика зажало обломками, и он не мог покинуть машину. В результате Лауда получил обширные ожоги головы и отравился токсичными газами.