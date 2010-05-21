Госдума приняла новый закон в связи со взрывами на "Распадской"

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о проведении обязательной дегазации шахт при добыче угля подземным способом.

Изменения будут внесены в федеральные законы "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности" и "О недрах".

В соответствии с законопроектом, дегазация представляет собой "извлечение и улавливание метана, выделяющегося из различных источников", а также его отвод на поверхность. Кроме того, предполагается отвод излишков газа в те горные выработки, в которых возможно разбавление метана до допустимых концентраций.

Согласно документу, при добыче угля (горючих сланцев) должна проводиться вентиляция шахт и специальные мероприятия по дегазации. Условия проведения дегазации будут устанавливаться уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с учетом предельно допустимых норм концентрации взрывоопасных газов.

По мнению авторов законопроекта, упомянутые меры должны снизить вероятность возникновения взрывов и аварий на угольных шахтах, а также усилить ответственность работодателей. Уточняется, что документ вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Напомним, после трагедии на шахте "Распадская" в Кемеровской области премьер-министр РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виктору Зубкову проверить состояние всей угольной отрасли России. Кроме того, Генпрокуратура РФ поручила прокурорам 16 субъектов, на территории которых расположены угледобывающие предприятия, организовать в мае текущего года проверку соблюдения законодательства в сфере промышленной безопасности.

В результате взрывов в шахте "Распадская" 8 и 9 мая погибли 66 человек, более 100 горняков пострадали. Судьба еще 24 шахтеров остается неизвестной. Списки погибших были опубликованы сегодня на сайте "Распадской угольной компании".