Ставка на реконструкцию: как изменится старейший в России ипподром

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Центральный Московский ипподром, история которого насчитывает почти 200 лет, готовится к масштабной реконструкции. Власти столицы заявляют, что работы будут завершены за 2,5–3 года, после чего старейший ипподром России будет соответствовать мировым стандартам. Подготовительный этап планируют начать в мае — к этому времени должны будут завершиться обсуждения концепции реконструкции с экспертным сообществом. Рассказываем, чем уникален Центральный Московский ипподром и что его ждет после обновления.

Центральный Московский ипподром (ЦМИ) находится в районе Беговой, недалеко от центра столицы. Это первый в мире рысистый ипподром и самый старый в России. Он был основан в 1834 году и предназначался для рысистых бегов. Сейчас этот крупнейший испытательный полигон для селекционно-племенной работы в коневодстве сочетает функции двух ипподромов — рысистого и скакового. Главное здание ипподрома было построено в 1889–1894 годах по проекту архитекторов Ивана Барютина и Сергея Кулагина. В 1949-м произошел пожар, который почти полностью уничтожил строение. Новое здание возвели по проекту архитектора Ивана Жолтовского в 1955 году. Постройка в стиле сталинского ампира сегодня считается памятником архитектуры, а территория ипподрома — охранной зоной объекта культурного наследия.

Зачем понадобилась реконструкция

Московский ипподром не ремонтировали несколько десятков лет, его здания и сооружения находятся в плачевном состоянии, констатируют эксперты и столичные власти. «Мы проводим обследования объекта. Выявлено предаварийное состояние главного здания, трибун, конюшен, инженерных коммуникаций. Памятнику культурного наследия в самом центре Москвы нужна реконструкция», — рассказывает глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.



После реконструкции ипподром будет соответствовать мировым стандартам и требованиям. «Поставлена задача создать объект мирового уровня, обеспечить комфортные условия для работников, зрителей, москвичей, которые проводят здесь досуг, а также создать достойные условия содержания животных», — поясняет Загрутдинов.



«Наша задача — сделать ипподром точкой притяжения для москвичей, развивать российское коневодство», — добавляет генеральный директор АО «Росипподромы» Дмитрий Зайцев.

Подготовка к реконструкции ЦМИ ведется с прошлого августа во исполнение указа президента Владимира Путина от 24 марта 2021 года. Для реализации проекта создана специальная проектная компания — ООО «Центральный Московский ипподром» (ООО «ЦМИ»). 51% ее уставного капитала составляют бюджетные инвестиции правительства Москвы, 49% — объекты имущественного комплекса ЦМИ, переданные АО «Росипподромы» как второму участнику ООО «ЦМИ». Проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции и реставрации имущественного комплекса ЦМИ будет осуществляться правительством Москвы, любые проектно-технологические решения будут согласовываться с Минсельхозом России и АО «Росипподромы». Курирует проект департамент строительства города Москвы.

Каким станет новый ипподром

Главное здание ипподрома будет комплексно отреставрировано, подчеркивают столичные власти. «Мэр Москвы дал поручение сохранить исторический облик здания. Будет проведена комплексная реставрация фасадов и интерьеров, шедевров живописи и скульптуры. Работы пройдут под пристальным вниманием департамента культурного наследия», — объясняет глава департамента строительства.



Кроме того, предполагается реконструкция беговых дорожек — приведение их в соответствие с правилами международных соревнований. «Предполагается, что ширина будет равномерной по всей длине дорожек: это напрямую влияет на безопасность, повышает качество тренировок и выступлений, сводит к минимуму случаи аварийных ситуаций и вероятность получения травм, — поясняет Загрутдинов. — Это уникальный ипподром, здесь проводились и скачки, и бега. И поэтому наша задача — с учетом всех особенностей объекта и мировых требований сделать лучший в России ипподром».

Как отмечают столичные власти, помимо сохранения назначения территории ипподрома концепция проекта предполагает:

строительство обновленной инфраструктуры конного хозяйства,

возведение нового оборудованного тренинг-центра и конноспортивного комплекса,

открытие ветеринарного сектора для круглосуточной оперативной помощи животным,

создание комфортных зон для зрителей, тренеров, жокеев, спортсменов и животных,

обновление двух важных локаций на ипподроме — уникального музея конного спорта и студии иппотерапии,

благоустройство прилегающей территории,

строительство конноспортивного клуба с манежем и конюшнями, а также новой школой верховой езды,

благоустройство нового пешеходного бульвара: променад будет открыт для всех жителей и гостей столицы.

Общественные обсуждения

По словам генерального директора ООО «ЦМИ» Юрия Кондурова, концепция реконструкции ипподрома находится на финальной стадии разработки, вносятся важные корректировки: «Мы представили к рассмотрению профессионалов коневодческой отрасли, представителей различных профильных ассоциаций и коневладельцев подробное технологическое задание».



7 апреля состоялся «круглый стол» с участием экспертов отрасли и профессионалов конного спорта, бегов, скачек на тему реконструкции ЦМИ. В обсуждениях приняли участие представители ассоциаций рысистого и скакового коневодства, сотрудники тренировочного совета Центрального Московского ипподрома, представители ФГБНУ «ВНИИ коневодства», судьи всероссийской категории, а также ветеринарные врачи.

«Каждое экспертное предложение будет рассмотрено, будут приняты оптимальные решения для организации скаковой, беговой и конноспортивной деятельности на территории Центрального Московского ипподрома», — заверил Кондуров.

Особенность объекта заключается в сочетании деятельности двух ипподромов — рысистого и скакового, подчеркнул в ходе «круглого стола» директор ФГБНУ «ВНИИ коневодства» Александр Зайцев. По его словам, сегодня Центральный Московский ипподром не отвечает мировым стандартам качества проведения испытаний. «Технологическое задание учитывает особенности, проблемные зоны объекта и составляется с учетом целевой деятельности комплекса. Принятые предложения в ходе «круглого стола» позволят усовершенствовать концепцию и реализовать проект на высоком уровне», — уверен Зайцев.

Как долго продлится реконструкция

Мэром столицы поставлена задача реконструировать ипподром за 2,5 года. Для такого масштабного проекта это очень сжатые сроки, подчеркивает глава депстроя и отмечает, что у Москвы есть подобный опыт: «За последние 12 лет департамент строительства реализовал проекты мирового значения успешно и в сжатые сроки, в том числе спортивные объекты». Подготовительные работы строители планируют начать уже в мае. По предварительным расчетам, на обновление ипподрома потребуется 10 млрд руб.



На период реконструкции скаковые и рысистые лошади поселятся на ипподромах в Раменском, Тамбове, Ульяновске, Воронеже, Казани и других городах России. Руководство «Росипподромов» ранее сообщало, что лошадей на Центральном Московском ипподроме не будет 1,5 года, бега планируют возобновить после завершения реконструкции.

«Стройка — это всегда определенные неудобства, особенно для людей, которые занимаются на ипподроме. Но когда все неудобства закончатся, город и страна увидят ипподром мирового уровня», — заключил Загрутдинов.