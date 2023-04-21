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Ставка на реконструкцию: как изменится старейший в России ипподром

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Центральный Московский ипподром, история которого насчитывает почти 200 лет, готовится к масштабной реконструкции. Власти столицы заявляют, что работы будут завершены за 2,5–3 года, после чего старейший ипподром России будет соответствовать мировым стандартам. Подготовительный этап планируют начать в мае — к этому времени должны будут завершиться обсуждения концепции реконструкции с экспертным сообществом. Рассказываем, чем уникален Центральный Московский ипподром и что его ждет после обновления.

Центральный Московский ипподром (ЦМИ) находится в районе Беговой, недалеко от центра столицы. Это первый в мире рысистый ипподром и самый старый в России. Он был основан в 1834 году и предназначался для рысистых бегов. Сейчас этот крупнейший испытательный полигон для селекционно-племенной работы в коневодстве сочетает функции двух ипподромов — рысистого и скакового.

Главное здание ипподрома было построено в 1889–1894 годах по проекту архитекторов Ивана Барютина и Сергея Кулагина. В 1949-м произошел пожар, который почти полностью уничтожил строение. Новое здание возвели по проекту архитектора Ивана Жолтовского в 1955 году. Постройка в стиле сталинского ампира сегодня считается памятником архитектуры, а территория ипподрома — охранной зоной объекта культурного наследия.

Зачем понадобилась реконструкция

Московский ипподром не ремонтировали несколько десятков лет, его здания и сооружения находятся в плачевном состоянии, констатируют эксперты и столичные власти. «Мы проводим обследования объекта. Выявлено предаварийное состояние главного здания, трибун, конюшен, инженерных коммуникаций. Памятнику культурного наследия в самом центре Москвы нужна реконструкция», — рассказывает глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фото:stroi.mos.ru Фото:stroi.mos.ru Фото:stroi.mos.ru Фото:stroi.mos.ru Фото:stroi.mos.ru Фото:stroi.mos.ru Фото:stroi.mos.ru Фото:stroi.mos.ru Фото:stroi.mos.ru


После реконструкции ипподром будет соответствовать мировым стандартам и требованиям. «Поставлена задача создать объект мирового уровня, обеспечить комфортные условия для работников, зрителей, москвичей, которые проводят здесь досуг, а также создать достойные условия содержания животных», — поясняет Загрутдинов.

«Наша задача — сделать ипподром точкой притяжения для москвичей, развивать российское коневодство», — добавляет генеральный директор АО «Росипподромы» Дмитрий Зайцев.

Подготовка к реконструкции ЦМИ ведется с прошлого августа во исполнение указа президента Владимира Путина от 24 марта 2021 года. Для реализации проекта создана специальная проектная компания — ООО «Центральный Московский ипподром» (ООО «ЦМИ»). 51% ее уставного капитала составляют бюджетные инвестиции правительства Москвы, 49% — объекты имущественного комплекса ЦМИ, переданные АО «Росипподромы» как второму участнику ООО «ЦМИ». Проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции и реставрации имущественного комплекса ЦМИ будет осуществляться правительством Москвы, любые проектно-технологические решения будут согласовываться с Минсельхозом России и АО «Росипподромы». Курирует проект департамент строительства города Москвы.

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Каким станет новый ипподром

Главное здание ипподрома будет комплексно отреставрировано, подчеркивают столичные власти. «Мэр Москвы дал поручение сохранить исторический облик здания. Будет проведена комплексная реставрация фасадов и интерьеров, шедевров живописи и скульптуры. Работы пройдут под пристальным вниманием департамента культурного наследия», — объясняет глава департамента строительства.

Кроме того, предполагается реконструкция беговых дорожек — приведение их в соответствие с правилами международных соревнований. «Предполагается, что ширина будет равномерной по всей длине дорожек: это напрямую влияет на безопасность, повышает качество тренировок и выступлений, сводит к минимуму случаи аварийных ситуаций и вероятность получения травм, — поясняет Загрутдинов. — Это уникальный ипподром, здесь проводились и скачки, и бега. И поэтому наша задача — с учетом всех особенностей объекта и мировых требований сделать лучший в России ипподром».

Как отмечают столичные власти, помимо сохранения назначения территории ипподрома концепция проекта предполагает:

  • строительство обновленной инфраструктуры конного хозяйства,
  • возведение нового оборудованного тренинг-центра и конноспортивного комплекса,
  • открытие ветеринарного сектора для круглосуточной оперативной помощи животным,
  • создание комфортных зон для зрителей, тренеров, жокеев, спортсменов и животных,
  • обновление двух важных локаций на ипподроме — уникального музея конного спорта и студии иппотерапии,
  • благоустройство прилегающей территории,
  • строительство конноспортивного клуба с манежем и конюшнями, а также новой школой верховой езды,
  • благоустройство нового пешеходного бульвара: променад будет открыт для всех жителей и гостей столицы.

Общественные обсуждения

По словам генерального директора ООО «ЦМИ» Юрия Кондурова, концепция реконструкции ипподрома находится на финальной стадии разработки, вносятся важные корректировки: «Мы представили к рассмотрению профессионалов коневодческой отрасли, представителей различных профильных ассоциаций и коневладельцев подробное технологическое задание».

7 апреля состоялся «круглый стол» с участием экспертов отрасли и профессионалов конного спорта, бегов, скачек на тему реконструкции ЦМИ. В обсуждениях приняли участие представители ассоциаций рысистого и скакового коневодства, сотрудники тренировочного совета Центрального Московского ипподрома, представители ФГБНУ «ВНИИ коневодства», судьи всероссийской категории, а также ветеринарные врачи.

«Каждое экспертное предложение будет рассмотрено, будут приняты оптимальные решения для организации скаковой, беговой и конноспортивной деятельности на территории Центрального Московского ипподрома», — заверил Кондуров.

Особенность объекта заключается в сочетании деятельности двух ипподромов — рысистого и скакового, подчеркнул в ходе «круглого стола» директор ФГБНУ «ВНИИ коневодства» Александр Зайцев. По его словам, сегодня Центральный Московский ипподром не отвечает мировым стандартам качества проведения испытаний. «Технологическое задание учитывает особенности, проблемные зоны объекта и составляется с учетом целевой деятельности комплекса. Принятые предложения в ходе «круглого стола» позволят усовершенствовать концепцию и реализовать проект на высоком уровне», — уверен Зайцев.

Как долго продлится реконструкция

Мэром столицы поставлена задача реконструировать ипподром за 2,5 года. Для такого масштабного проекта это очень сжатые сроки, подчеркивает глава депстроя и отмечает, что у Москвы есть подобный опыт: «За последние 12 лет департамент строительства реализовал проекты мирового значения успешно и в сжатые сроки, в том числе спортивные объекты». Подготовительные работы строители планируют начать уже в мае. По предварительным расчетам, на обновление ипподрома потребуется 10 млрд руб.

На период реконструкции скаковые и рысистые лошади поселятся на ипподромах в Раменском, Тамбове, Ульяновске, Воронеже, Казани и других городах России. Руководство «Росипподромов» ранее сообщало, что лошадей на Центральном Московском ипподроме не будет 1,5 года, бега планируют возобновить после завершения реконструкции.

«Стройка — это всегда определенные неудобства, особенно для людей, которые занимаются на ипподроме. Но когда все неудобства закончатся, город и страна увидят ипподром мирового уровня», — заключил Загрутдинов.

Теги
Москва ипподром реконструкция культурные памятники
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