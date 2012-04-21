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В Нижнем Тагиле будет создан крупнейший в России танковый полигон
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В Нижнем Тагиле будет создан крупнейший в России танковый полигон
Общество, 21 апр 2012, 20:38
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В Нижнем Тагиле будет создан крупнейший в России танковый полигон
В Нижнем Тагиле будет создан главный и крупнейший в России испытательный полигон бронетанковой техники и снарядов. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе рабочей поездки в Свердловскую область, где он посетил Нижнетагильский институт испытания металлов.
Фото: ИТАР-ТАСС

"Этот центр будет главным в России по испытанию бронетанковой техники и боеприпасов к ней. И он будет главным демонстрационным центром, где будут проводиться крупные международные встречи", - сказал замглавы правительства.

Д.Рогозин добавил, что российские танкостроители берут на себя функцию подготовки экипажей российских танков для иностранных заказчиков. "Будем обучать здесь управлению танком, стрельбе тех, кто потом станет инструкторами вооруженных сил иностранных государств, партнерских для нас. Скоро вы это место не узнаете: здесь вырастут гостиницы, демонстрационные залы и всевозможные тренажеры", - отметил вице-премьер.

В ходе посещения института Д.Рогозин лично провел стрельбы из танка Т-90 и из артиллерийской пушки. Ему показали новейшие образцы техники, а также разработки российских ученых по испытанию различных боеприпасов.

Кроме того, Д.Рогозин рассказал о перспективах новейшей универсальной танковой платформы "Армата". По словам вице-премьера, она будет модульной, и на ее базе создадут три типа боевых машин пехоты. В ходе рабочей поездки на ОАО "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле он рассказал, что Россия запустит в серию танк "Армата" к 2015г.

"Это универсальная платформа, на базе которой будет сформирован современный танк новейшего поколения. Это будет и БМП, и защищенная машина для аварийно-спасательных работ на поле боя. Возможно, еще будут версии", - сказал Д.Рогозин.

Он добавил, что "самым главным здесь является модульный метод", которым пользуются конструкторы. "То есть, ремонт будет происходить просто за счет изъятия конкретного агрегата. Сам ремонт будет превращаться в достаточно быструю, эффективную работу", - сказал Д.Рогозин.

Вице-премьер также ознакомился с работой цехов, задействованных в производстве боевых машин, модернизации танков Т-72. Он отметил, что на сегодняшний день предприятие "Уралвагонзавод" имеет контракт с Министерством обороны РФ на модернизацию танков Т-72 и производство танков Т-90.

Теги: Нижний Тагил , Рогозин , Уралвагонзавод , армия , гособоронзаказ
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