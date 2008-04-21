Киностудия имени Горького уйдет с молотка

Государство выставит на аукцион Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им.Горького".

Соответствующие изменения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2008г. и основных направлений приватизации федерального имущества на 2008-2010гг. утверждены премьер-министром Виктором Зубковым распоряжением от 16 апреля 2008г.

Согласно документу, будет продано 91 тыс. 417 акций, или 100% уставного капитала студии. Ранее генеральный директор киностудии Станислав Ершов заявлял, что студия нуждается в грамотно проведенной приватизации, которая позволит привлечь средства для технического переоборудования и не только выжить, но и выйти на мировой уровень качества производства.

Однако гендиректор отмечал нецелесообразность выставления на продажу всех 100% акций. Он объяснял это тем, что киностудия может оказаться в руках одного владельца, который, к примеру, захочет ее перепрофилировать.

Настоящим указом решено также продать и все акции "Совэкспортфильма", который занимается дистрибьюцией, экспортом и импортом фильмов с 1945 года. Кроме того, принято решение приватизировать "Республиканский фильмокомбинат" в Москве - одно из старейших кинопредприятий страны, занимающееся тиражированием и прокатом фильмов, их реставрацией и хранением.

Также в утвержденном сегодня документе значится, что в 2008г. государство выставит на аукцион 0,1915% акций Конверсбанка (г.Москва), 0,63% акций Инкасбанка (г.Санкт-Петербург), 0,002% акций Лефко-банка (г.Москва), 0,0004% акций Московского банка реконструкции и развития (г.Москва) и другие активы.