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Минпросвещения назвало сроки начала приемной кампании первых классов

Минпросвещения: приемная кампания первоклассников начнется не позже 1 апреля
Прием детей в первый класс пройдет в два этапа, первый начнется не позже 1 апреля. Подать заявление можно на «Госуслугах» и региональном портале либо принести его лично в школу или отправить заказным письмом
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Прием заявлений в первые классы в российских школах начнется не позже 1 апреля, сообщает Минпросвещения.

В это время начнется первая волна: запись детей, живущих на территории, закрепленной за школой, и тех, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение (в их числе — дети военнослужащих и сотрудников различных служб, братья и сестры, в том числе сводные, у которых один общий родитель и так далее). Она продлится до 30 июня.

Второй этап, когда можно подать заявление в школы другого района, пройдет с 6 июля и по 5 сентября; детей зачисляют на свободные места.

Как записать ребенка в 1-й класс. Документы и пошаговая инструкция
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Фото:Shutterstock

Записать ребенка можно дистанционно — через сайт «Госуслуги», региональный портал или отправив заказное письмо, и лично, принеся документы в школу. Информация о том, прикреплен ли дом к конкретной школе, должна появиться на сайте учебного заведения не позднее 26 марта.

В школы принимают детей в возрасте 6,5 года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Предельный возраст для зачисления в первый класс — 8 лет. Но по заявлению родителей или законных представителей детей могут принять в начальные классы в более раннем или более позднем возрасте.

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