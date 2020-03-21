Чем заняться во время карантина 21-22 марта
Театр, классическая музыка и музеи:
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22 марта в 21:00 театр «Практика» устроит онлайн-премьеру спектакля «Созвездия» режиссера Александра Алябьева и продюсера Григория Добрыгина. Посмотреть, как Елизавета Янковская и Александр Горчилин живут в многовариантном мире, можно будет в сервисе «Яндекс.Эфир».
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Сбербанк и Okko придумали проект «Искусство online». Он стартует с двух балетных постановок Мариинского театра: «Золушки» Сергея Прокофьева с Дианой Вишневой в главной партии и «Анны Карениной» Родиона Щедрина с Ульяной Лопаткиной. Где смотреть: okko.tv, 20 и 21 марта в 18:00
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Московская филармония дает концерты из Концертного зала Чайковского. Так, 22 марта и 8 апреля можно услышать самого молодого заслуженного артиста России, скрипача Никиту Борисоглебского. Также обещают выступления Государственного академического Камерного оркестра России, пианистов Бориса Березовского, Николая Луганского, Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского, Алексея Мельникова, скрипачей Никиты Борисоглебского и Павла Милюкова. Где смотреть: на сайте филармонии в 19.00.
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Ежедневно, вплоть до 10 апреля, Третьяковская галерея транслирует по одной из ключевых картин, вывешенных в Лаврушинском переулке. Первой стала картина Александра Иванова «Явление Христа народу». 20 марта транслируется «Царевна-лебедь» Михаила Врубеля. Также можно посмотреть прямой эфир лекции о структурном символизме Дмитрия Плавинского. Где смотреть: YouTube-канал Третьяковки.
Вся культурная афиша, в том числе от Венской оперы, Берлинской филармонии и группы «Би-2» в подборке «РБК Стиль».
Лекции и курсы
- Бесплатные видеолекции Технопарка и Mail.ru Group для тех, кто хочет научиться языкам программирования, а также основам анализа данных, мобильной разработки и т.д.
- Площадка с онлайн-курсами Coursera открыла свободный доступ к контенту для партнерских университетов до 31 июля: если вуз зарегистрирован на сервисе, его студенты получат бесплатный доступ ко всем образовательным программам.
- Онлайн-школа для учащихся 1–11 классов «Фоксфорд» открыла все материалы до 31 марта.
- Онлайн-школа «Тетрика» открывает доступ к урокам по математике, физике, русскому и английскому языкам, химии, биологии, истории, обществознанию и информатике по промокоду QUARANTINE.