Чем заняться во время карантина 21-22 марта

Театры, музеи, концертные залы и образовательные курсы предложили программы для вынужденных сидеть дома на карантине. РБК-Стиль и РБК Тренды собрали афишу интересных онлайн-мероприятий

Театр, классическая музыка и музеи:

22 марта в 21:00 театр «Практика» устроит онлайн-премьеру спектакля «Созвездия» режиссера Александра Алябьева и продюсера Григория Добрыгина. Посмотреть, как Елизавета Янковская и Александр Горчилин живут в многовариантном мире, можно будет в сервисе «Яндекс.Эфир».

Сбербанк и Okko придумали проект «Искусство online». Он стартует с двух балетных постановок Мариинского театра: «Золушки» Сергея Прокофьева с Дианой Вишневой в главной партии и «Анны Карениной» Родиона Щедрина с Ульяной Лопаткиной. Где смотреть: okko.tv, 20 и 21 марта в 18:00

Московская филармония дает концерты из Концертного зала Чайковского. Так, 22 марта и 8 апреля можно услышать самого молодого заслуженного артиста России, скрипача Никиту Борисоглебского. Также обещают выступления Государственного академического Камерного оркестра России, пианистов Бориса Березовского, Николая Луганского, Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского, Алексея Мельникова, скрипачей Никиты Борисоглебского и Павла Милюкова. Где смотреть: на сайте филармонии в 19.00.