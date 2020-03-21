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Чем заняться во время карантина 21-22 марта

Театры, музеи, концертные залы и образовательные курсы предложили программы для вынужденных сидеть дома на карантине. РБК-Стиль и РБК Тренды собрали афишу интересных онлайн-мероприятий
Диана Вишнева в сцене из балета «Золушка» (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Театр, классическая музыка и музеи:

  • 22 марта в 21:00 театр «Практика» устроит онлайн-премьеру спектакля «Созвездия» режиссера Александра Алябьева и продюсера Григория Добрыгина. Посмотреть, как Елизавета Янковская и Александр Горчилин живут в многовариантном мире, можно будет в сервисе «Яндекс.Эфир».

  • Сбербанк и Okko придумали проект «Искусство online». Он стартует с двух балетных постановок Мариинского театра: «Золушки» Сергея Прокофьева с Дианой Вишневой в главной партии и «Анны Карениной» Родиона Щедрина с Ульяной Лопаткиной. Где смотреть: okko.tv, 20 и 21 марта в 18:00

  • Московская филармония дает концерты из Концертного зала Чайковского. Так, 22 марта и 8 апреля можно услышать самого молодого заслуженного артиста России, скрипача Никиту Борисоглебского. Также обещают выступления Государственного академического Камерного оркестра России, пианистов Бориса Березовского, Николая Луганского, Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского, Алексея Мельникова, скрипачей Никиты Борисоглебского и Павла Милюкова. Где смотреть: на сайте филармонии в 19.00.

  • Ежедневно, вплоть до 10 апреля, Третьяковская галерея транслирует по одной из ключевых картин, вывешенных в Лаврушинском переулке. Первой стала картина Александра Иванова «Явление Христа народу». 20 марта транслируется «Царевна-лебедь» Михаила Врубеля. Также можно посмотреть прямой эфир лекции о структурном символизме Дмитрия Плавинского. Где смотреть: YouTube-канал Третьяковки.

Вся культурная афиша, в том числе от Венской оперы, Берлинской филармонии и группы «Би-2» в подборке «РБК Стиль».

Сидим дома: как развлечься и чему научиться онлайн
Стиль

Лекции и курсы

  • Бесплатные видеолекции Технопарка и Mail.ru Group для тех, кто хочет научиться языкам программирования, а также основам анализа данных, мобильной разработки и т.д.
  • Площадка с онлайн-курсами Coursera открыла свободный доступ к контенту для партнерских университетов до 31 июля: если вуз зарегистрирован на сервисе, его студенты получат бесплатный доступ ко всем образовательным программам.
  • Онлайн-школа для учащихся 1–11 классов «Фоксфорд» открыла все материалы до 31 марта.
  • Онлайн-школа «Тетрика» открывает доступ к урокам по математике, физике, русскому и английскому языкам, химии, биологии, истории, обществознанию и информатике по промокоду QUARANTINE.

Полную подборку образовательных программ и курсов читайте в подборке РБК Трендов

Чем заняться во время карантина
Тренды

В подборке онлайн курсов от РБК Тренды Prediction X: Джон Сноу и эпидемия холеры 1854 года, который предлагает взглянуть под новым ракурсом на вспышку холеры в лондонском квартале Сохо в 1854 году и личность одного из основателей эпидемиологии, британского врача Джона Сноу. Этот модуль является частью блока Prediction X, в рамках которого рассматриваются исторические попытки предсказать будущее. Сертификат будет стоить $25. Продолжительность 1 неделя.

Курс Экономика денег и банков является попыткой зародить новое экономическое мышление, вспомнив и обновив некоторые забытые традиции в денежно-кредитной системе, которые снова стали актуальными. Модуль длится 13 недель.

Больше сотни открытых курсов — в подборке РБК Тренды

Как учиться в Гарварде задаром: онлайн-курсы университетов Лиги плюща
Тренды

Автор: Владислав Гордеев
Теги: карантин, выходные, развлечения, театр, курсы
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