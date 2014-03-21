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Для крымчан курс украинской валюты установят в 3,8 руб. за гривну
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Для крымчан курс украинской валюты установят в 3,8 руб. за гривну
Общество, 21 мар 2014, 16:40
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Для крымчан курс украинской валюты установят в 3,8 руб. за гривну
Украинская гривна продолжит ходить на территории Крыма наравне с российским рублем до 2016г., заявил вице-премьер правительства Крыма Рустам Темиргалиев. Он также отметил, что курс украинской валюты жестко зафиксируют на уровне 3,8 руб. за гривну, чтобы застраховать жителей Крыма от потери сбережений в случае краха финансовой системы Украины. Обменивать гривны на рубль по фиксированному курсу крымчане смогут во все время параллельного использования двух валют, сообщил из Крыма корреспондент РБК Денис Пузырев.
Фото: Global Look Press

Официальный курс украинской валюты к рублю, установленный Национальным банком Украины с 21 марта 2014г., составляет 3,57 руб. за гривну.

Темиргалиев также сообщил, что уже на следующей неделе в Крыму начнет работу один из крупнейших российских банков, который откроет там 300 отделений и установит "тысячи банкоматов". Какой именно это будет банк, вице-премьер Крыма не уточнил.

Ранее сегодня председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что жители Крыма смогут обменять гривны на рубли до января 2015г., отметив, что обмен будет производиться "по установленному курсу". При этом Рябухин добавил, что необходимо обязать банки не брать комиссию за услугу по обмену валюты.

Ранее Рустам Темиргалиев заявлял, что Крым перейдет на рубль в начале апреля, при этом параллельного хождения рубля и гривны в регионе не будет.

"Мы изначально планировали, что в течение года и гривна, и рубль смогут параллельно ходить. Но, судя по позиции Национального банка Украины, это осуществить будет вряд ли возможно. Национальный банк Украины перестал привозить объем наличной гривны. Мы всего на 10 дней обеспечены достаточным объемом наличной гривны", - отметил он.

Глава Минтруда России Максим Топилин пообещал, что жители Крыма и Севастополя получат пенсии за март и апрель без задержек. Выплаты за текущий месяц уже осуществляются по украинским паспортам.

"Для получения пенсий в Крыму и Севастополе никаких дополнительных документов не потребуется. Никакой связи с наличием российского паспорта и выплатой пенсий не существует", - заявил министр журналистам. Он подчеркнул, что "все необходимые технические операции уже произведены".

По словам Топилина, накануне уже 80% крымчан получили пенсии за март. До конца текущей недели будут решены вопросы с открытием счетов юридических лиц (почта, Пенсионный фонд), куда начнется перечисление пенсионных средств.

Министр труда сообщил, что до конца следующей недели будут приняты меры для повышения пенсий до среднероссийского уровня. "Сейчас готовятся соответствующие решения правительства, которые будут направлены на приведение размеров пенсий крымских пенсионеров в соответствие с российскими пенсиями", - сказал он. Топилин напомнил, что средний размер пенсии в Крыму и Севастополе составляет порядка 5,5 тыс. руб.

Как отметил глава Минтруда, в связи с образованием новых субъектов в составе России перед ведомством будут стоять вопросы не только пенсионного обеспечения, но и выплат других социальных пособий, а также переобучения сотрудников. В частности, предстоит переформатировать социальные службы, которые после переходного периода должны будут работать уже по российскому законодательству. "Сейчас мы проводит сопоставительный анализ всех выплат, которые существуют в Крыму", - добавил Топилин.

Теги: Крым , Темиргалиев , гривна , курсы валют , рубль
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