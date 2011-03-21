Инопланетяне спасли известного режиссера от тюрьмы

Телережиссер Леонид Насветников избежал обвинений в нападении на сотрудника ГИБДД благодаря справке о психическом заболевании. Он устроил на Садовом кольце массовое ДТП, после того как внутренний голос сказал ему, что Землю необходимо спасать от нашествия инопланетян.

По словам виновника аварии, который на своем джипе Hyundai Terracan протаранил около 20 автомобилей, он увидел в небе красные круги. Когда режиссер врезался в первые пять машин, за ним в погоню выехали несколько экипажей ДПС, однако остановить его удалось не сразу, пишет "Московский комсомолец".

Кроме того, на месте ДТП между Л.Насветниковым и гаишниками произошла потасовка. Однако теперь обвинения в нападении на сотрудника ГИБДД режиссеру не угрожают, поскольку он предоставил справку о том, что в момент аварии у него были сильные галлюцинации и высокое давление. Тем не менее пока не ясно, удастся ли ему избежать выплаты причиненного ущерба, который составил около 10 млн рублей.