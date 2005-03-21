Киргизская оппозиция захватила аэропорт в Оше

Толпа сторонников оппозиции в понедельник захватила здание аэропорта во втором по значимости городе Киргизии – Оше.

Около 200 человек заблокировали в аэропорту группу военнослужащих внутренних войск, сообщает телеканал "Россия". Еще 400 участников акции находятся возле здания аэропорта. Однако пока нет сведений, удалось ли сторонникам оппозиции заблокировать работу транспортного узла.

Ранее оппозиционеры в Оше захватили здание областной администрации, местное управление внутренних дел и национальной безопасности. Также предпринимались попытки штурма местного телевидения.

Днем ранее оппозиция взяла под контроль город Джалал-Абад. Под контроль толпы перешло здание местной администрации. Управление городской милиции митингующие забросали бутылками с зажигательной смесью. Позже оппозиционеры заблокировали работу местного аэропорта, опасаясь прибытия в Джалал-Абад самолетов с войсками. Взлетно-посадочная полоса была засыпана гравием и булыжниками.

Напряженной остается обстановка и в других городах республики – в том числе в Таласе.

Российская авиабаза в городе Кант, между тем, работает в обычном режиме. Как сообщил РБК начальник пресс-службы Военно-воздушных сил России Александр Дробышевский, вокруг базы и военного городка никаких инцидентов не отмечено.

Киргизская оппозиция требует отмены результатов парламентских выборов и отставки президента Киргизии Аскара Акаева. Власть пока не применяет силу. Представители правительства в воскресенье заявляли о готовности пойти на переговоры. Однако оппозиция заявляет, что будет разговаривать лишь с президентом страны.

По итогам парламентских выборов, которые прошли в Киргизии в прошлое воскресенье, оппозиция потерпела сокрушительное поражение. Ни один из ее лидеров не попал в Жогорку Кенеш – местный парламент. Зато туда были избраны дочь и сын президента Аскара Акаева.