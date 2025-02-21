Отели, экорайон и опера: чем стали бывшие тюрьмы

На территории бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге может появиться «музей добра и зла», а также концертная площадка. Как переоборудуют бывшие тюремные комплексы по всему миру — в подборке РБК

Бывший следственный изолятор «Кресты» в Санкт-Петербурге (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

21 февраля станут известны результаты аукциона по продаже тюремного комплекса «Кресты» в Санкт-Петербурге. Один из претендентов на покупку — совладелец сервиса Kassir.ru, глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн. Он рассказал РБК, что в случае его победы на исторической территории появится «музей добра и зла», а часть площадей задействуют под фестивали и концертную площадку. О том, как бывшие тюрьмы превращали в выставочные пространства, отели и элитные районы — в подборке РБК.

Редингская тюрьма, Великобритания

Редингская тюрьма в 1844 году (Фото: Wikipedia) Оскар Уайльд, заключенный Редингской тюрьмы с 1895 по 1897 год, и отрывок из его произведения «Баллада Редингской тюрьмы» (Фото: Kodak Collection / Global Look Press, Библиотека Калифорнийского университета / archive.org) Бывшая тюрьма в Рединге, которая впервые открылась для публики в 2016 году с арт-проектом Artangel, Англия (Фото: artangel.org.uk) Внутри бывшей тюрьмы в Рединге, Англия (Фото: Dan Kitwood / Getty Images) Посетители сидят в тюремной камере и слушают аудиозаписи в здании бывшей Редингской тюрьмы, Англия (Фото: Dan Kitwood / Getty Images) Дверь тюремной камеры заключенного Оскара Уайльда в Рединге, Англия (Фото: Dan Kitwood / Getty Images) Посетители рассматривают фотографии заключенных в здании бывшей Редингской тюрьмы, Англия (Фото: Dan Kitwood / Getty Images) Посетительница смотрит на дверь тюремной камеры заключенного Оскара Уайльда в часовне бывшего здания тюрьмы в Рединге, Англия (Фото: Dan Kitwood / Getty Images) Граффити Бэнкси на стене тюрьмы в Рединге, которое изображает заключенного, совершающего побег с пишущей машинкой, в память об Оскаре Уайльде (Фото: Ming Yeung / Getty Images)

Тюрьма в британском Рединге известна тем, что в ней отбывал наказание Оскар Уайльд. После освобождения он написал «Балладу Редингской тюрьмы», в основу которой легли реальные события — казнь одного из заключенных. Тюрьма проработала почти два века, до 2013 года.

В 2021-м власти предложили организовать там центр искусств. Редингский муниципальный совет был готов заплатить Минюсту £2,6 млн за здание, но этого оказалось недостаточно. Вскоре на стене Редингской тюрьмы Бэнкси нарисовал граффити «Творческий побег». Трафарет он выставил на продажу за £10 млн, которые пообещал пожертвовать на создание арт-центра.

Сделка состоялась только в 2024-м — тюрьму выкупила образовательная организация Ziran Education Foundation за £7 млн ($8,85 млн). В настоящее время там проходят выставки.

«Вридслеселилль», Дания

Тюрьма Вридслеселилль, построенная в 1859 году, в Альбертслунне, Дания (Фото: Rasmus Preston / Shutterstock) Проект элитного жилого эко-района на месте тюрьмы Вридслеселилль от датских архитектурных бюро BOGL и Schmidt Hammer Lassen Architects (Фото: Bogl) Проект элитного жилого эко-района на месте тюрьмы Вридслеселилль от датских архитектурных бюро BOGL и Schmidt Hammer Lassen Architects (Фото: Schmidt Hammer Lassen Architects) Проект элитного жилого эко-района на месте тюрьмы Вридслеселилль от датских архитектурных бюро BOGL и Schmidt Hammer Lassen Architects (Фото: Schmidt Hammer Lassen Architects) Проект элитного жилого эко-района на месте тюрьмы Вридслеселилль от датских архитектурных бюро BOGL и Schmidt Hammer Lassen Architects (Фото: Bogl)

Мужская тюрьма «Вридслеселилль» в пригороде Копенгагена работала с 1859 года. Исправительное учреждение спроектировали в форме звезды по филадельфийской системе, которая подразумевала полную изоляцию заключенных.

В 2017-м осужденных перевели в новую тюрьму — «Сторстрём» на острове Фальстер, после чего «Вридслеселилль» еще два года работала как центр для беженцев. В 2020-м территорию площадью 160 тыс. кв. м решили озеленить и превратить в жилой район. В настоящее время работы продолжаются. Сносить здание бывшей тюрьмы не будут — оно станет центром квартала.

Тюрьма на Чарльз-стрит, США

Тюрьма на Чарльз-стрит, Бостон, США, XX век (Фото: Jack Alvarez / Library of Congress) Внутри тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США, XX век (Фото: Jack Alvarez / Library of Congress) Внутри тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США, XX век (Фото: Jack Alvarez / Library of Congress) Отель «Свобода» после масштабной реконструкции в 2007 году здания бывшей тюрьмы на Чарльз-стрит, построенной в 1851 году, Бостон, США (Фото: Steve Rosenbach / Shutterstock) Вестибюль отеля «Свобода», бывшей тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США (Фото: Liberty Hotel) Один из номеров в отеле «Свобода», бывшей тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США (Фото: Liberty Hotel) Ресторан на территории отеля «Свобода», бывшей тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США (Фото: Liberty Hotel)

В Бостоне на месте тюрьмы на Чарльз-стрит, в которой содержали анархистов, суфражисток и военнопленных Второй мировой, появился четырехзвездочный отель с ироничным названием «Свобода». Внутри 300 номеров, часть из которых находятся в бывшем тюремном блоке, а во дворе, где раньше гуляли заключенные, разбили сад.

Плавучая тюрьма, Нидерланды

Главный вход Good Hotel — в прошлом тюрьма для размещения нелегальных иммигрантов в Амстердаме, построенная в 2007 году и затем переоборудованная в плавучий бутик-отель (Фото: Good Hotel) Буксировка Good Hotel на грузовой барже из Амстердама в Лондон через Северное море, 2016 год (Фото: Good Hotel) Good Hotel прибыл в порт Royal Victoria Dock на востоке Лондона после того, как был отбуксирован из Амстердама, 2016 год (Фото: Vickie Flores / ZUMA / Global Look Press) Лобби Good Hotel, Лондон, Англия (Фото: Good Hotel) Один из номеров в Good Hotel, Лондон, Англия (Фото: Good Hotel) Терраса Good Hotel, Лондон, Англия (Фото: Good Hotel)

В 2016-м нидерландскую тюрьму для нелегальных мигрантов переделали в плавучий бутик-отель Good Hotel на 144 номера. После года работы в Амстердаме отель погрузили на баржу и отправили в Лондон. Название отеля связано с намерениями его владельца — он хочет предоставить рабочие места местным жителям, которые долго не могут найти постоянную работу. Собственник наймет сотрудников на десять месяцев, за которые работники смогут получить навыки для трудоустройства в гостиничном бизнесе.

Тюрьма Паленсии, Испания

Бывшая тюрьма в Паленсии, построенная в XIX веке, которая после реставрации (2007-2011) архитектурным бюро Exit Architects стала культурным центром, Испания (Фото: Fernando Guerra / Exit Architects) Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания (Фото: Fernando Guerra / Exit Architects) Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания (Фото: Fernando Guerra / Exit Architects) Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания (Фото: Fernando Guerra / Exit Architects) Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания (Фото: Fernando Guerra / Exit Architects) Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания (Фото: Fernando Guerra / Exit Architects)

На месте тюрьмы XIX века в Паленсии, провинции на севере Испании, открыли культурный центр Centro Civico. Там, где раньше находились камеры, теперь библиотека, большие и малые залы для занятий искусством и представлений.

Бастилия, Франция

Бастилия в Париже, 1789 год (Фото: Hulton Archive / Getty Images) Железнодорожная станция на площади Бастилии, 1950 год (Фото: Gregory Deryckère / Wikipedia) Здание парижской оперы Бастилия (Фото: Oliverouge 3 / Shutterstock)

Крепость построили в конце XIV века, там содержали ее же зодчего Гуго Обрио, писателя и философа Вольтера (попадал туда дважды) и человека в железной маске — таинственного узника, лицо которого всегда закрывали от других заключенных.

К концу XVIII века ненависть народа к Бастилии как символу жестокости и несправедливости привела к восстанию. 14 июля 1789 года вооруженная толпа подступила к крепости, и она пала. За два года ее разобрали до основания — осталась только площадь.

После революции 1830 года там поставили бронзовую Июльскую колонну. Около века на этой площади находился Бастильский вокзал, а в 1990-м на его месте построили театр «Опера Бастилии», который работает до сих пор.

«Пентридж», Австралия

Вход в тюрьму Пентридж, 1861 год (Фото: Jean-Baptiste Charlier / Wikipedia) Башня для стрельбы в тюрьме Пентридж, 2015 год (Фото: Michael J Fromholtz / Wikipedia) Внутренний двор отделения E тюрьмы Пентридж, 2020 год (Фото: Michael J Fromholtz / Wikipedia) Тюремные ворота тюрьмы Пентридж, 2020 год (Фото: Michael J Fromholtz / Wikipedia) Торговый центр с кинотеатрами Palace Cinemas в бывшей тюрьме Пентридж в Кобурге, Мельбурн, Австралия (Фото: Henk Vrieselaar / Shutterstock)

На момент открытия тюрьмы в 1850 году она была крупнейшим исправительным учреждением в стране. «Пентридж» была разделена на десять отделений по уровню опасности заключенных и типу их преступлений. В 2020 году на месте тюрьмы открыли кинотеатр на 15 залов, а на прилегающей территории появились магазины, рестораны и парк.