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Отели, экорайон и опера: чем стали бывшие тюрьмы

Опубликован список переоборудованных в музеи и отели тюрем
На территории бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге может появиться «музей добра и зла», а также концертная площадка. Как переоборудуют бывшие тюремные комплексы по всему миру — в подборке РБК
Бывший следственный изолятор &laquo;Кресты&raquo; в Санкт-Петербурге
Бывший следственный изолятор «Кресты» в Санкт-Петербурге (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

21 февраля станут известны результаты аукциона по продаже тюремного комплекса «Кресты» в Санкт-Петербурге. Один из претендентов на покупку — совладелец сервиса Kassir.ru, глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн. Он рассказал РБК, что в случае его победы на исторической территории появится «музей добра и зла», а часть площадей задействуют под фестивали и концертную площадку. О том, как бывшие тюрьмы превращали в выставочные пространства, отели и элитные районы — в подборке РБК.

Редингская тюрьма, Великобритания

Редингская&nbsp;тюрьма&nbsp;в 1844 году
Оскар Уайльд, заключенный Редингской тюрьмы с 1895 по 1897 год,&nbsp;и отрывок из его произведения &laquo;Баллада Редингской тюрьмы&raquo;
Бывшая тюрьма в Рединге, которая впервые открылась для публики в 2016 году с арт-проектом Artangel, Англия
Внутри бывшей тюрьмы в Рединге, Англия
Посетители сидят в тюремной камере и слушают аудиозаписи в здании бывшей Редингской&nbsp;тюрьмы, Англия
Дверь тюремной камеры заключенного Оскара Уайльда&nbsp;в Рединге,&nbsp;Англия
Посетители рассматривают фотографии заключенных в здании бывшей Редингской тюрьмы, Англия
Посетительница смотрит на дверь тюремной камеры заключенного Оскара Уайльда в часовне бывшего здания тюрьмы в Рединге, Англия
Граффити Бэнкси на стене тюрьмы в Рединге, которое изображает заключенного, совершающего побег с пишущей машинкой, в память об&nbsp;Оскаре Уайльде
Редингская&nbsp;тюрьма&nbsp;в 1844 году
Оскар Уайльд, заключенный Редингской тюрьмы с 1895 по 1897 год,&nbsp;и отрывок из его произведения &laquo;Баллада Редингской тюрьмы&raquo;
Бывшая тюрьма в Рединге, которая впервые открылась для публики в 2016 году с арт-проектом Artangel, Англия
Внутри бывшей тюрьмы в Рединге, Англия
Посетители сидят в тюремной камере и слушают аудиозаписи в здании бывшей Редингской&nbsp;тюрьмы, Англия
Дверь тюремной камеры заключенного Оскара Уайльда&nbsp;в Рединге,&nbsp;Англия
Посетители рассматривают фотографии заключенных в здании бывшей Редингской тюрьмы, Англия
Посетительница смотрит на дверь тюремной камеры заключенного Оскара Уайльда в часовне бывшего здания тюрьмы в Рединге, Англия
Граффити Бэнкси на стене тюрьмы в Рединге, которое изображает заключенного, совершающего побег с пишущей машинкой, в память об&nbsp;Оскаре Уайльде
Редингская тюрьма в 1844 году
(Фото: Wikipedia)
Оскар Уайльд, заключенный Редингской тюрьмы с 1895 по 1897 год, и отрывок из его произведения «Баллада Редингской тюрьмы»
(Фото: Kodak Collection / Global Look Press, Библиотека Калифорнийского университета / archive.org)
Бывшая тюрьма в Рединге, которая впервые открылась для публики в 2016 году с арт-проектом Artangel, Англия
(Фото: artangel.org.uk)
Внутри бывшей тюрьмы в Рединге, Англия
(Фото: Dan Kitwood / Getty Images)
Посетители сидят в тюремной камере и слушают аудиозаписи в здании бывшей Редингской тюрьмы, Англия
(Фото: Dan Kitwood / Getty Images)
Дверь тюремной камеры заключенного Оскара Уайльда в Рединге, Англия
(Фото: Dan Kitwood / Getty Images)
Посетители рассматривают фотографии заключенных в здании бывшей Редингской тюрьмы, Англия
(Фото: Dan Kitwood / Getty Images)
Посетительница смотрит на дверь тюремной камеры заключенного Оскара Уайльда в часовне бывшего здания тюрьмы в Рединге, Англия
(Фото: Dan Kitwood / Getty Images)
Граффити Бэнкси на стене тюрьмы в Рединге, которое изображает заключенного, совершающего побег с пишущей машинкой, в память об Оскаре Уайльде
(Фото: Ming Yeung / Getty Images)

Тюрьма в британском Рединге известна тем, что в ней отбывал наказание Оскар Уайльд. После освобождения он написал «Балладу Редингской тюрьмы», в основу которой легли реальные события — казнь одного из заключенных. Тюрьма проработала почти два века, до 2013 года.

В 2021-м власти предложили организовать там центр искусств. Редингский муниципальный совет был готов заплатить Минюсту £2,6 млн за здание, но этого оказалось недостаточно. Вскоре на стене Редингской тюрьмы Бэнкси нарисовал граффити «Творческий побег». Трафарет он выставил на продажу за £10 млн, которые пообещал пожертвовать на создание арт-центра.

Сделка состоялась только в 2024-м — тюрьму выкупила образовательная организация Ziran Education Foundation за £7 млн ($8,85 млн). В настоящее время там проходят выставки.

«Вридслеселилль», Дания

Тюрьма Вридслеселилль, построенная в 1859&nbsp;году, в Альбертслунне, Дания
Проект элитного жилого&nbsp;эко-района на месте тюрьмы&nbsp;Вридслеселилль от датских архитектурных бюро&nbsp;BOGL и Schmidt Hammer Lassen Architects
Проект элитного жилого эко-района на месте тюрьмы Вридслеселилль от датских архитектурных бюро BOGL и Schmidt Hammer Lassen Architects
Проект элитного жилого эко-района на месте тюрьмы Вридслеселилль от датских архитектурных бюро BOGL и Schmidt Hammer Lassen Architects
Проект элитного жилого эко-района на месте тюрьмы Вридслеселилль от датских архитектурных бюро BOGL и Schmidt Hammer Lassen Architects
Тюрьма Вридслеселилль, построенная в 1859&nbsp;году, в Альбертслунне, Дания
Проект элитного жилого&nbsp;эко-района на месте тюрьмы&nbsp;Вридслеселилль от датских архитектурных бюро&nbsp;BOGL и Schmidt Hammer Lassen Architects
Проект элитного жилого эко-района на месте тюрьмы Вридслеселилль от датских архитектурных бюро BOGL и Schmidt Hammer Lassen Architects
Проект элитного жилого эко-района на месте тюрьмы Вридслеселилль от датских архитектурных бюро BOGL и Schmidt Hammer Lassen Architects
Проект элитного жилого эко-района на месте тюрьмы Вридслеселилль от датских архитектурных бюро BOGL и Schmidt Hammer Lassen Architects
Тюрьма Вридслеселилль, построенная в 1859 году, в Альбертслунне, Дания
(Фото: Rasmus Preston / Shutterstock)
Проект элитного жилого эко-района на месте тюрьмы Вридслеселилль от датских архитектурных бюро BOGL и Schmidt Hammer Lassen Architects
(Фото: Bogl)
Проект элитного жилого эко-района на месте тюрьмы Вридслеселилль от датских архитектурных бюро BOGL и Schmidt Hammer Lassen Architects
(Фото: Schmidt Hammer Lassen Architects)
Проект элитного жилого эко-района на месте тюрьмы Вридслеселилль от датских архитектурных бюро BOGL и Schmidt Hammer Lassen Architects
(Фото: Schmidt Hammer Lassen Architects)
Проект элитного жилого эко-района на месте тюрьмы Вридслеселилль от датских архитектурных бюро BOGL и Schmidt Hammer Lassen Architects
(Фото: Bogl)

Мужская тюрьма «Вридслеселилль» в пригороде Копенгагена работала с 1859 года. Исправительное учреждение спроектировали в форме звезды по филадельфийской системе, которая подразумевала полную изоляцию заключенных.

В 2017-м осужденных перевели в новую тюрьму — «Сторстрём» на острове Фальстер, после чего «Вридслеселилль» еще два года работала как центр для беженцев. В 2020-м территорию площадью 160 тыс. кв. м решили озеленить и превратить в жилой район. В настоящее время работы продолжаются. Сносить здание бывшей тюрьмы не будут — оно станет центром квартала.

Тюрьма на Чарльз-стрит, США

Тюрьма на Чарльз-стрит, Бостон, США, XX век
Внутри тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США, XX век
Внутри тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США, XX век
Отель &laquo;Свобода&raquo; после масштабной реконструкции в 2007 году здания бывшей тюрьмы на Чарльз-стрит, построенной в 1851 году, Бостон, США
Вестибюль отеля &laquo;Свобода&raquo;, бывшей тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США
Один из номеров в&nbsp;отеле&nbsp;&laquo;Свобода&raquo;, бывшей тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США
Ресторан на территории&nbsp;отеля&nbsp;&laquo;Свобода&raquo;, бывшей тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США
Тюрьма на Чарльз-стрит, Бостон, США, XX век
Внутри тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США, XX век
Внутри тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США, XX век
Отель &laquo;Свобода&raquo; после масштабной реконструкции в 2007 году здания бывшей тюрьмы на Чарльз-стрит, построенной в 1851 году, Бостон, США
Вестибюль отеля &laquo;Свобода&raquo;, бывшей тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США
Один из номеров в&nbsp;отеле&nbsp;&laquo;Свобода&raquo;, бывшей тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США
Ресторан на территории&nbsp;отеля&nbsp;&laquo;Свобода&raquo;, бывшей тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США
Тюрьма на Чарльз-стрит, Бостон, США, XX век
(Фото: Jack Alvarez / Library of Congress)
Внутри тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США, XX век
(Фото: Jack Alvarez / Library of Congress)
Внутри тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США, XX век
(Фото: Jack Alvarez / Library of Congress)
Отель «Свобода» после масштабной реконструкции в 2007 году здания бывшей тюрьмы на Чарльз-стрит, построенной в 1851 году, Бостон, США
(Фото: Steve Rosenbach / Shutterstock)
Вестибюль отеля «Свобода», бывшей тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США
(Фото: Liberty Hotel)
Один из номеров в отеле «Свобода», бывшей тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США
(Фото: Liberty Hotel)
Ресторан на территории отеля «Свобода», бывшей тюрьмы на Чарльз-стрит, Бостон, США
(Фото: Liberty Hotel)

В Бостоне на месте тюрьмы на Чарльз-стрит, в которой содержали анархистов, суфражисток и военнопленных Второй мировой, появился четырехзвездочный отель с ироничным названием «Свобода». Внутри 300 номеров, часть из которых находятся в бывшем тюремном блоке, а во дворе, где раньше гуляли заключенные, разбили сад.

Плавучая тюрьма, Нидерланды

Главный вход Good Hotel&nbsp;&mdash; в прошлом&nbsp;тюрьма для размещения нелегальных иммигрантов в Амстердаме, построенная в 2007 году и&nbsp;затем переоборудованная в плавучий бутик-отель
Буксировка Good Hotel на грузовой барже&nbsp;из Амстердама в Лондон через Северное море, 2016 год
Good Hotel прибыл в порт Royal Victoria Dock на востоке Лондона после того, как был отбуксирован из Амстердама, 2016 год
Лобби Good Hotel, Лондон, Англия
Один из номеров в Good Hotel, Лондон, Англия
Терраса Good Hotel, Лондон, Англия
Главный вход Good Hotel&nbsp;&mdash; в прошлом&nbsp;тюрьма для размещения нелегальных иммигрантов в Амстердаме, построенная в 2007 году и&nbsp;затем переоборудованная в плавучий бутик-отель
Буксировка Good Hotel на грузовой барже&nbsp;из Амстердама в Лондон через Северное море, 2016 год
Good Hotel прибыл в порт Royal Victoria Dock на востоке Лондона после того, как был отбуксирован из Амстердама, 2016 год
Лобби Good Hotel, Лондон, Англия
Один из номеров в Good Hotel, Лондон, Англия
Терраса Good Hotel, Лондон, Англия
Главный вход Good Hotel — в прошлом тюрьма для размещения нелегальных иммигрантов в Амстердаме, построенная в 2007 году и затем переоборудованная в плавучий бутик-отель
(Фото: Good Hotel)
Буксировка Good Hotel на грузовой барже из Амстердама в Лондон через Северное море, 2016 год
(Фото: Good Hotel)
Good Hotel прибыл в порт Royal Victoria Dock на востоке Лондона после того, как был отбуксирован из Амстердама, 2016 год
(Фото: Vickie Flores / ZUMA / Global Look Press)
Лобби Good Hotel, Лондон, Англия
(Фото: Good Hotel)
Один из номеров в Good Hotel, Лондон, Англия
(Фото: Good Hotel)
Терраса Good Hotel, Лондон, Англия
(Фото: Good Hotel)

В 2016-м нидерландскую тюрьму для нелегальных мигрантов переделали в плавучий бутик-отель Good Hotel на 144 номера. После года работы в Амстердаме отель погрузили на баржу и отправили в Лондон. Название отеля связано с намерениями его владельца — он хочет предоставить рабочие места местным жителям, которые долго не могут найти постоянную работу. Собственник наймет сотрудников на десять месяцев, за которые работники смогут получить навыки для трудоустройства в гостиничном бизнесе.

Тюрьма Паленсии, Испания

Бывшая тюрьма в Паленсии, построенная в XIX веке, которая после реставрации (2007-2011) архитектурным бюро Exit Architects стала культурным центром, Испания
Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания
Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания
Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания
Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания
Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания
Бывшая тюрьма в Паленсии, построенная в XIX веке, которая после реставрации (2007-2011) архитектурным бюро Exit Architects стала культурным центром, Испания
Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания
Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания
Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания
Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания
Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания
Бывшая тюрьма в Паленсии, построенная в XIX веке, которая после реставрации (2007-2011) архитектурным бюро Exit Architects стала культурным центром, Испания
(Фото: Fernando Guerra / Exit Architects)
Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания
(Фото: Fernando Guerra / Exit Architects)
Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания
(Фото: Fernando Guerra / Exit Architects)
Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания
(Фото: Fernando Guerra / Exit Architects)
Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания
(Фото: Fernando Guerra / Exit Architects)
Культурный центр на месте бывшей тюрьмы, Паленсия, Испания
(Фото: Fernando Guerra / Exit Architects)

На месте тюрьмы XIX века в Паленсии, провинции на севере Испании, открыли культурный центр Centro Civico. Там, где раньше находились камеры, теперь библиотека, большие и малые залы для занятий искусством и представлений.

Бастилия, Франция

Бастилия в Париже,&nbsp;1789 год
Железнодорожная станция на площади Бастилии,&nbsp;1950 год
Здание парижской оперы Бастилия
Бастилия в Париже,&nbsp;1789 год
Железнодорожная станция на площади Бастилии,&nbsp;1950 год
Здание парижской оперы Бастилия
Бастилия в Париже, 1789 год
(Фото: Hulton Archive / Getty Images)
Железнодорожная станция на площади Бастилии, 1950 год
(Фото: Gregory Deryckère / Wikipedia)
Здание парижской оперы Бастилия
(Фото: Oliverouge 3 / Shutterstock)

Крепость построили в конце XIV века, там содержали ее же зодчего Гуго Обрио, писателя и философа Вольтера (попадал туда дважды) и человека в железной маске — таинственного узника, лицо которого всегда закрывали от других заключенных.

К концу XVIII века ненависть народа к Бастилии как символу жестокости и несправедливости привела к восстанию. 14 июля 1789 года вооруженная толпа подступила к крепости, и она пала. За два года ее разобрали до основания — осталась только площадь.

После революции 1830 года там поставили бронзовую Июльскую колонну. Около века на этой площади находился Бастильский вокзал, а в 1990-м на его месте построили театр «Опера Бастилии», который работает до сих пор.

«Пентридж», Австралия

Вход в тюрьму Пентридж, 1861 год
Башня для стрельбы в тюрьме&nbsp;Пентридж, 2015 год
Внутренний двор отделения E тюрьмы Пентридж, 2020 год
Тюремные ворота тюрьмы&nbsp;Пентридж,&nbsp;2020 год
Торговый центр с кинотеатрами Palace Cinemas в бывшей тюрьме Пентридж в Кобурге, Мельбурн, Австралия
Вход в тюрьму Пентридж, 1861 год
Башня для стрельбы в тюрьме&nbsp;Пентридж, 2015 год
Внутренний двор отделения E тюрьмы Пентридж, 2020 год
Тюремные ворота тюрьмы&nbsp;Пентридж,&nbsp;2020 год
Торговый центр с кинотеатрами Palace Cinemas в бывшей тюрьме Пентридж в Кобурге, Мельбурн, Австралия
Вход в тюрьму Пентридж, 1861 год
(Фото: Jean-Baptiste Charlier / Wikipedia)
Башня для стрельбы в тюрьме Пентридж, 2015 год
(Фото: Michael J Fromholtz / Wikipedia)
Внутренний двор отделения E тюрьмы Пентридж, 2020 год
(Фото: Michael J Fromholtz / Wikipedia)
Тюремные ворота тюрьмы Пентридж, 2020 год
(Фото: Michael J Fromholtz / Wikipedia)
Торговый центр с кинотеатрами Palace Cinemas в бывшей тюрьме Пентридж в Кобурге, Мельбурн, Австралия
(Фото: Henk Vrieselaar / Shutterstock)

На момент открытия тюрьмы в 1850 году она была крупнейшим исправительным учреждением в стране. «Пентридж» была разделена на десять отделений по уровню опасности заключенных и типу их преступлений. В 2020 году на месте тюрьмы открыли кинотеатр на 15 залов, а на прилегающей территории появились магазины, рестораны и парк.

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