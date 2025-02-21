Отели, экорайон и опера: чем стали бывшие тюрьмы
21 февраля станут известны результаты аукциона по продаже тюремного комплекса «Кресты» в Санкт-Петербурге. Один из претендентов на покупку — совладелец сервиса Kassir.ru, глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн. Он рассказал РБК, что в случае его победы на исторической территории появится «музей добра и зла», а часть площадей задействуют под фестивали и концертную площадку. О том, как бывшие тюрьмы превращали в выставочные пространства, отели и элитные районы — в подборке РБК.
Редингская тюрьма, Великобритания
Тюрьма в британском Рединге известна тем, что в ней отбывал наказание Оскар Уайльд. После освобождения он написал «Балладу Редингской тюрьмы», в основу которой легли реальные события — казнь одного из заключенных. Тюрьма проработала почти два века, до 2013 года.
В 2021-м власти предложили организовать там центр искусств. Редингский муниципальный совет был готов заплатить Минюсту £2,6 млн за здание, но этого оказалось недостаточно. Вскоре на стене Редингской тюрьмы Бэнкси нарисовал граффити «Творческий побег». Трафарет он выставил на продажу за £10 млн, которые пообещал пожертвовать на создание арт-центра.
Сделка состоялась только в 2024-м — тюрьму выкупила образовательная организация Ziran Education Foundation за £7 млн ($8,85 млн). В настоящее время там проходят выставки.
«Вридслеселилль», Дания
Мужская тюрьма «Вридслеселилль» в пригороде Копенгагена работала с 1859 года. Исправительное учреждение спроектировали в форме звезды по филадельфийской системе, которая подразумевала полную изоляцию заключенных.
В 2017-м осужденных перевели в новую тюрьму — «Сторстрём» на острове Фальстер, после чего «Вридслеселилль» еще два года работала как центр для беженцев. В 2020-м территорию площадью 160 тыс. кв. м решили озеленить и превратить в жилой район. В настоящее время работы продолжаются. Сносить здание бывшей тюрьмы не будут — оно станет центром квартала.
Тюрьма на Чарльз-стрит, США
В Бостоне на месте тюрьмы на Чарльз-стрит, в которой содержали анархистов, суфражисток и военнопленных Второй мировой, появился четырехзвездочный отель с ироничным названием «Свобода». Внутри 300 номеров, часть из которых находятся в бывшем тюремном блоке, а во дворе, где раньше гуляли заключенные, разбили сад.
Плавучая тюрьма, Нидерланды
В 2016-м нидерландскую тюрьму для нелегальных мигрантов переделали в плавучий бутик-отель Good Hotel на 144 номера. После года работы в Амстердаме отель погрузили на баржу и отправили в Лондон. Название отеля связано с намерениями его владельца — он хочет предоставить рабочие места местным жителям, которые долго не могут найти постоянную работу. Собственник наймет сотрудников на десять месяцев, за которые работники смогут получить навыки для трудоустройства в гостиничном бизнесе.
Тюрьма Паленсии, Испания
На месте тюрьмы XIX века в Паленсии, провинции на севере Испании, открыли культурный центр Centro Civico. Там, где раньше находились камеры, теперь библиотека, большие и малые залы для занятий искусством и представлений.
Бастилия, Франция
Крепость построили в конце XIV века, там содержали ее же зодчего Гуго Обрио, писателя и философа Вольтера (попадал туда дважды) и человека в железной маске — таинственного узника, лицо которого всегда закрывали от других заключенных.
К концу XVIII века ненависть народа к Бастилии как символу жестокости и несправедливости привела к восстанию. 14 июля 1789 года вооруженная толпа подступила к крепости, и она пала. За два года ее разобрали до основания — осталась только площадь.
После революции 1830 года там поставили бронзовую Июльскую колонну. Около века на этой площади находился Бастильский вокзал, а в 1990-м на его месте построили театр «Опера Бастилии», который работает до сих пор.
«Пентридж», Австралия
На момент открытия тюрьмы в 1850 году она была крупнейшим исправительным учреждением в стране. «Пентридж» была разделена на десять отделений по уровню опасности заключенных и типу их преступлений. В 2020 году на месте тюрьмы открыли кинотеатр на 15 залов, а на прилегающей территории появились магазины, рестораны и парк.
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