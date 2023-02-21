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«Мосфильм» закроет единственную в стране лабораторию проявки кинопленок

Фото: mosfilm.ru
Фото: mosfilm.ru

Единственная в России лаборатория по обработке кинопленок, принадлежащая «Мосфильму», с 1 марта прекращает работу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте лаборатории.

«С 1 марта 2023 года лаборатория обработки пленки останавливает свою работу», — гласит красная надпись над перечнем услуг лаборатории.

О причинах такого решения не сообщается.

В апреле 2022 года «Коммерсантъ» писал, что под действие пятого санкционного пакета Евросоюза попали и ряд материалов для фотографии, в том числе определенные форматы пленок.

По информации на сайте «Мосфильма», лаборатория является единственной в России для профессиональной обработки кинопленок.

В материале от 2018 года говорится, что пленка не вытеснена из кинопроцесса. «Из последних проектов — драма Павла Лунгина об Афганской войне «Братство» и сериал Сергея Урсуляка «Ненастье» по одноименному роману Алексея Иванова. Кстати, на этот многосерийный фильм ушло около 38 000 метров пленки», — отметили на «Мосфильме».

Как пишет телеграм-канал Mash, производство отечественных кинопленок давно закрыто, а в кинопроизводстве используется Kodak. Однако из-за санкций затраты на покупку пленок и реактивов для их обработки очень выросли.

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Весной 2022 года производитель кинопленок компания Eastman Kodak в отчете об итогах 2021 года сообщила, что изучает ситуацию в связи со спецопераций России на Украине.

«Хотя деятельность российской дочерней компании Kodak не является существенной для финансовой отчетности компании (менее 1% от общей консолидированной выручки за 2021 год), военный конфликт на Украине и международная реакция подорвали способность Kodak управлять российской дочерней компанией в обычном режиме, влияет на его способность платить поставщикам и сотрудникам, получать причитающиеся суммы от клиентов в России и поставлять продукцию», — сообщила тогда компания.

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