Принадлежавшая бывшему владельцу Adidas яхта затонула в Малайзии

На яхте Phocea накануне произошел пожар, который повредил корпус судна. В малайзийской береговой охране полагают, что повреждения стали причиной затопления

Яхта «Phocea» (Фото: asianyachtcrew / Facebook)

Яхта Phocea, которая в 1980-х и 1990-х принадлежала французскому миллиардеру Бернару Тапи, затонула у берегов Малайзии, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на местные власти.

Как рассказал агентству AFP сотрудник береговой охраны Мохаммад Завави Абдулла, крушение произошло рано утром в пятницу у берегов острова Лангкави.

В береговой охране полагают, что причиной стал пожар, который днем ранее произошел на яхте. В ведомстве сообщили, что сумели локализовать возгорание и потушить его, однако урон, нанесенный огнем корпусу яхты, мог оказаться причиной ее затопления.

Во время пожара с яхты спасли семь членов экипажа. По словам собеседника агентства, о произошедшем уже сообщили агенту, который занимается судном.