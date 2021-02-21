В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Кампания, как и в ряде других государств, началась еще в декабре. Мировые лидеры по примененным дозам вакцины — в инфографике РБК

К 19 февраля число примененных доз вакцины от коронавируса в России превысило 3,7 млн, подсчитал РБК на основе данных от региональных минздравов и оперштабов о числе граждан, получивших одну дозу, а также прошедших полный курс иммунизации. По этому показателю страна находится на десятом месте в мире. Реальное число примененных доз в России может быть выше, так как не все регионы раскрывают число людей, получивших второй компонент препарата.

Мировым лидером по числу примененных доз в пересчете на численность населения стабильно остается Израиль. К 19 февраля показатель там достиг 78,78 доз на сто человек. Это не приравнивается к проценту иммунизированного населения: используемые вакцины вводятся в два этапа, то есть число получивших прививку людей фактически меньше, чем число использованных доз.