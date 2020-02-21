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В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка

Ныне занимающий должность президента Федерации хоккея Москвы Сергей Менделеев обвиняется в преднамеренном банкротстве Инвестбанка, который он возглавлял более двух лет до отзыва лицензии. По делу проходят еще три человека
Сергей Менделеев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, информацию об аресте Менделеева по запросу следствия подтвердили в Тверском суде.

По словам собеседника агентства, Тверской суд в рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве Инвестбанка с сумой ущерба порядка 3 млрд руб. избрал Менделееву и еще трем предполагаемым соучастникам преступления меру пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Собеседник уточнил, что речь идет о Григории Юсуфове, Сергее Зайцеве (возглавлял Инвестбанк с сентября 2010 года по апрель 2011-го) и Владимире Гезине (входил в состав правления банка с декабря 2010 года по сентябрь 2012-го).

В пресс-службе Тверского суда подтвердили ТАСС факт удовлетворения ходатайств следствия в отношении этих людей. Срок меры пресечения обвиняемым установлен до 20 апреля. Всем фигурантам предъявлены обвинения по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Представитель суда отметила, что Юсуфов и Гезин отправлены под домашний арест. Как следует из карточки дела на сайте Тверского суда, следствие запросило для Менделеева заключение под стражу. Суд удовлетворил это ходатайство.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, следствие считает, что большую часть похищенных у банка денег Менделеев, пользуясь служебным положением, вывел за пределы России вместе с предполагаемыми соучастниками.

Центробанк отозвал лицензию у Инвестбанка в конце 2013 года. На тот момент он занимал 80-е место среди крупнейших российских банков, его активы составляли 75,6 млрд руб. В марте 2014 года столичный арбитражный суд признал Инвестбанк банкротом. Как сообщил тогда представитель ЦБ, в ходе первоначального финансового анализа было установлено, что стоимость имущества банка — 32,4 млрд руб., а сумма обязательств — 62,6 млрд руб. Позднее финансовое обследование показало, что реальная стоимость имущества банка составила чуть более 18 млрд руб. После того как выяснилась информация о состоянии дел в банке, Генпрокуратура по запросу ЦБ начала проверку собственников банка.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), размер выявленной задолженности перед кредиторами по состоянию на 1 ноября 2017 года составлял около 60,3 млрд руб.

В июле прошлого года Московский арбитраж удовлетворил заявление конкурсного управляющего Инвестбанка и возложил субсидиарную ответственность на 19 бывших топ-менеджеров кредитной организации, включая Менделеева и Гезина, за действия или бездействие, нанесшие ущерб банку.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Инвестбанк, Москва
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