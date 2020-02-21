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Преследователю с цветами и шампанским запретили подходить к главе Apple

Житель Сан-Франциско Ракеш Шарма получил временный судебный запрет из-за преследования Тима Кука. Он отмечал его на своих интимных фото и дважды проникал в его дом
Apple AAPL $317,75 -0,63% Купить
Фото: Stephen Lam / Reuters

Верховный суд округа Санта-Клара (Калифорния) вынес запретительный судебный приказ против человека, обвиняемого в неоднократном «агрессивном» преследовании генерального директора Apple Тима Кука. Соответствующее уведомление уже получили в компании. Об этом пишет The Mercury News со ссылкой на судебные документы.

Согласно приказу, вынесенному в четверг, 13 февраля, злоумышленник — 41-летний житель Сан-Франциско Ракеш Рокки Шарма — должен находиться на расстоянии не менее 200 ярдов (более 180 м) от самого Тима Кука и его дома в Пало-Альто в Калифорнии, а также штаб-квартиры Apple в Купертино. Срок действия судебного запрета истекает 3 марта, на тот же день назначено слушание по делу, уточняет Euronews. Юристы, представляющие Apple, настаивали, чтобы ему запретили посещать магазины Apple Store и приближаться к другим топ-менеджерам компании, но суд в итоге отклонил это ходатайство.  

Как пишет NBC News, специалист по безопасности топ-менеджеров Apple Уильям Бренс рассказал в суде, что Шарма два раза звонил Куку — 25 сентября и 2 октября — и в обоих случаях оставлял голосовые сообщения с угрозами. Кроме того, по словам Бернса, 4 декабря в 22:30 по местному времени (07:30 утра мск) мужчина, пытаясь передать Куку бутылку шампанского и цветы, незаконно проник на территорию его дома в Санта-Кларе. Такую же попытку он совершил 15 января, но скрылся до прибытия полицейских.

В компании изданию CNET уточнили, что Шарма «преследовал генерального директора Apple путем физического посягательства на его личную собственность». Так, например, Шарма отмечал руководителя Apple Тома Кука на своих фотографиях сексуального характера в Twitter. Мужчина также звонил позвонил в службу технической поддержки Apple и говорил, что знает, где живут члены совета директоров компании. «Я не использую боеприпасы, но я знаю людей, которые используют», — сказал Шарма, согласно заявлению Apple. 5 февраля Шарма также позвонил в Apple, «сделав ряд крайне тревожных и угрожающих комментариев», говорится в заявлении. В самой Apple отказались от комментариев судебного решения. Шарма в разговоре с CNET назвал дело против себя недоразумением. По его словам, у него пока нет адвоката.    

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Тим Кук, Apple, преследование
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