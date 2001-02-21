Дьявольские силы отправили автобус в ад

В одной английской деревне есть автобус, который ходит по странному маршруту под номером 666. И в один прекрасный вечер этот автобус отправился по обычному маршруту и...вернулся только на следующее утро.

Между населенными пунктами Шептон Монтегю и Гари Касл в английском графстве Соммерсет ходит всего лишь один маршрут. И так исторически сложилось, что номер у него 666. Многие жители этих деревень считают маршрут дьявольским и предпочитают пользоваться традиционными видами транспорта, то есть лошадьми. Однако время от времени народ все-таки пользуется этим автобусом, не обращая внимания на предрассудки. Но в ту ночь, когда автобус вечером не пришел в парк,а куда-то бесследно иссчез, мнения местных жителей совпали – автобус отправился в ад, где ему и место. Когда же на следующее утро он показался на горизонте, местное население объял суеверный страх.

Оказалось, что по маршруту 666 ходят несколько автобусов, всего лишь один из которых периодически заезжает в деревню, не входящую в расписание маршрута. И в ту злосчастную ночь автобус отправился развозить жителей этой самой деревни, а утром вернулся на историческую родину, в парк.

Ananova