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Во Франции умерла бывшая жена Алена Делона

Натали Делон снималась вместе с мужем, а также с Робером Оссейном, Лино Вентурой, Энтони Хопкинсом и Ричардом Бёртоном

Во Франции в возрасте 79 лет умерла актриса Натали Делон, бывшая жена актера и режиссера Алена Делона, сообщает издание Paris Match.

«Моя мама умерла сегодня утром в Париже в окружении родных. Она умерла от рака», — рассказал сын Алена и Натали Делон Энтони.

О смерти матери Энтони Делон также сообщил на своей странице в Instagram.

Натали родилась в семье испанского происхождения в 1941 году. С Делоном она познакомилась после того, как развелась со своим первым мужем. Сам Делон тогда был помолвлен с Роми Шнайдер, однако в итоге звезды расстались и в 1964 году Ален женился на Натали. Тогда же у пары родился сын Энтони.

В 1967 году Натали дебютировала вместе с Аленом Делоном в фильме «Самурай», затем снималась вместе с Робером Оссейном, Лино Вентурой, Энтони Хопкинсом и Ричардом Бертоном, однако большой известности как актриса не получила.

В 1969 году супруги Делон развелись, сама Натали позднее объясняла это неверностью мужа, отмечает Le Dauphine. Однако они продолжали поддерживать отношения. 11 января 2021 года Энтони опубликовал в своем Instagram совместное фото родителей с подписью: «Любовь непобедима».

Натали Делон после развода продолжала работать в кино, снявшись в общей сложности более чем в 30 фильмах, а кроме того, дважды выступила в роли режиссера и сценариста.

Автор
Евгений Калюков
Ален Делон Франция
РБК
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