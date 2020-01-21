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Курс доллара на 22 января USD ЦБ: 61,86 (+0,39)

Курс евро на 22 января EUR ЦБ: 68,62 (+0,41)

В Петербурге арестовали предполагаемого вербовщика ИГ

Мутко, Козак и Мединский не вошли в правительство Мишустина

Новый состав правительства. Полный список

Российские ученые разработали средства для диагностики коронавируса

Путин назвал состав нового правительства «очень сбалансированным»

Кокорин сделал хет-трик за «Зенит» после сообщения о переходе в «Сочи»

Путин назначил заместителя мэра Москвы вице-премьером

В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

Путин провел встречу с новыми кандидатами в кабмин. Полное видео

Путин передал Росимущество Минфину

В новом правительстве будет девять вице-премьеров

Принц Гарри и его жена заявили о преследовании канадскими папарацци

Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа

Дуров назвал iCloud «орудием слежки» из-за отказа Apple шифровать данные