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Лента новостей
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В Петербурге арестовали предполагаемого вербовщика ИГ
Общество, 20:29
Мутко, Козак и Мединский не вошли в правительство Мишустина
Политика, 20:27
Новый состав правительства. Полный список
Политика, 20:27
www.adv.rbc.ru
Российские ученые разработали средства для диагностики коронавируса
Общество, 20:22
Путин назвал состав нового правительства «очень сбалансированным»
Политика, 20:17
Кокорин сделал хет-трик за «Зенит» после сообщения о переходе в «Сочи»
Спорт, 20:16
Путин назначил заместителя мэра Москвы вице-премьером
Политика, 20:09
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
Общество, 20:07
Путин провел встречу с новыми кандидатами в кабмин. Полное видео
Общество, 20:02
Путин передал Росимущество Минфину
Политика, 20:00
В новом правительстве будет девять вице-премьеров
Политика, 19:58
Принц Гарри и его жена заявили о преследовании канадскими папарацци
Общество, 19:56
Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа
Политика, 19:56
Дуров назвал iCloud «орудием слежки» из-за отказа Apple шифровать данные
Технологии и медиа, 19:54
www.adv.rbc.ru
Отставка правительства Медведева
,
21 янв, 20:02
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Путин провел встречу с новыми кандидатами в кабмин. Полное видео
Премьер-министр Михаил Мишустин представил Владимиру Путину кандидатов в кабинет министр. РБК публикует полное видео
Теги:
Михаил Мишустин
, правительство
www.adv.rbc.ru
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