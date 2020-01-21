В Кабмине предложили лечить из-за частого распития в неположенных местах

Предложение правительственной комиссии направлено в Минюст и МВД, которые в течение полутора месяцев должны дать свой ответ

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Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила Минюсту и МВД до 1 марта проработать вопрос о предоставлении судам права отправлять на принудительное лечение граждан, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, сообщает газета «Известия».

По данным издания, в случае одобрения этого предложения нарушителей ждет три варианта развития событий: прохождение диагностики, профилактические мероприятия или курс реабилитации. Сейчас такие меры действуют в отношении наркоманов.

По словам адвоката юридической компании AVG Legal Игорь Апостол, если человек неоднократно совершает правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, то он может быть социально опасен.

В свою очередь директор института Наркологического здоровья нации Олег Зыков отметил, что по статистике граждане с диагнозом «алкоголизм» не совершают систематических правонарушений или преступлений. Желание сесть за руль после употребления спиртного гораздо чаще возникает у людей, склонных игнорировать правила.

В конце прошлого года Минздрав предложил проводить дополнительный анализ для водителей, определяющий частоту употребления спиртного. Правила предполагалось ввести 21 ноября, однако позже сроки их вступления были перенесены на июль 2020 года в связи с «обеспокоенностью граждан» по поводу высокой цены подобных анализов в регионах. Президент России Владимир Путин назвал первоначальные планы Минздрава «чушью» и отметил, что при минимальной оплате труда в 11,2 тыс. руб. справка не должна стоить 5 тыс. руб.





