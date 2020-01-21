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Бывшая жена миллиардера Ахмедова решили подать в суд на их общего сына

Женщина уверена, что 26-летний Темур Ахмедов мешает ей получить положенные судом миллионы
Татьяна Ахмедова (Фото: Rick Findler / PA / AP)

Бывшая жена миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна намерена привлечь к ответственности их общего сына Темура. Как сообщает газета The Times, адвокаты женщины намерены заявить в Высоком суде Лондона, что молодой человек, который работает в британской столице, помогал своему отцу помешать выплатить положенные бывшей жене 453 млн фунтов стерлингов.

Темур, который руководит фондом STE Capital и занимается инвестициями в стартапы, с утверждениями матери категорически не согласен. На его сторону стал и сам Фархад Ахмедова, который привлек для защиты интересов юридическую фирму Hughes Fowler Carruthers.

Спор между Фархадом Ахмедовым и Татьяной продолжается уже много лет. С женой бизнесмен развелся 19 лет назад после того, как она призналась в нескольких изменах, рассказывал сам Ахмедов в интервью РБК. В браке они состояли с 1993 года, тогда же и приобрели дом в Лондоне. У экс-супруги миллиардера было двойное гражданство — России и Великобритании. Разрыв их брака был зафиксирован загсом в Москве.

Спустя несколько лет, уже после того как бизнесмен выручил $1,375 млрд от продажи принадлежавшей ему 49-процентной доли в капитале компании «Нортгаз», Татьяна Ахмедова ходатайствовала о разводе в соответствии с английским правом. Лондонский суд встал на ее сторону и потребовал взыскать с бизнесмена значительную часть его состояния.

С тех пор бывшие супруги в различных судах подают иски друг против друга. В марте, например, апелляционный суд в Дубае разрешил вернуть бизнесмену яхту, которая находилась под арестом по требованию Татьяны. В апреле Ахмедов через суд потребовал от бывшей жены выплатить ему $115 млн в качестве компенсации морального ущерба и финансовых потерь. Защита Татьяны назвала это «вопиющим пиар-трюком».

Уроженец Баку, Фархад Ахмедов в 1993 году стал акционером газовой компании «Нортгаз». В ноябре 2012 года он продал НОВАТЭКу 49% «Нортгаза». Часть вырученных средств бизнесмен вложил в акции того же НОВАТЭКа, а также ЛУКОЙЛа, «Газпрома», «Норникеля», Сбербанка и «Магнита», которые торгуются на Лондонской и Московской биржах.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Фархад Ахмедов, Татьяна Ахмедова
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