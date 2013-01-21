Купюры в 5 тыс. руб. стали главным оружием фальшивомонетчиков

За последние три месяца 2012г. в России было выявлено чуть меньше 24 тыс. поддельных российских банкнот, сообщается в отчете Банка России. При этом лидером хит-парада подделок впервые стала самая дорогая и самая защищенная из российских купюр достоинством в пять тысяч рублей.

Фото: РБК

По данным ЦБ, с октября по декабрь 2012г. из обращения было изъято 12 тыс. 63 пятитысячных купюры. Поддельных тысячерублевок, которые до сих пор наиболее часто становились жертвой фальшивомонетчиков, за то же время обнаружилось лишь 11 тыс. 244 штуки. Впрочем, именно эти подделки, по мнению экспертов ЦБ, по-прежнему остаются наиболее опасными. Именно тысячерублевки мошенники наловчились делать так, что от продукции Гознака не сразу и отличишь. Впрочем, качество поддельных пятитысячных купюр также стало заметно выше.

Кроме того, были выявлены 398 фальшивых 500-рублевых купюр, 90 сторублевок, 21 пятидесятирублевка, четыре бумажных десятки, а также 38 поддельных пятирублевых монет. Однако качество мелких купюр в ЦБ оценивают, как весьма низкое. Тратить много сил на подделку червонцев или полтинников просто невыгодно, а потому внимательному человеку нетрудно отличить фальшивку от настоящей.

Чаще всего фальшивки всплывали в Москве и других регионах Центрального федерального округа (ФО). Здесь, по данным ЦБ, было обнаружено свыше 13 тысяч поддельных купюр разного достоинства. В кошельки жителей остальных регионов фальшивки попадали куда реже. В Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Западного ФО фальшивых купюр обнаружили 4356 штук, в Приволжском ФО — 2141 шт., в Сибирском — 1651 шт., в Уральском — 1247 шт., в Южном — 986 шт., в Северо-Кавказском — 302 шт., а в Дальневосточном — 144 шт.

Кроме того, в IV квартале 2012г. в России были выявлены 595 фальшивых долларовых купюр разного достоинства, а также 68 евробанкнот, 7 поддельных купюр, номинированных в юанях, и 2 — в фунтах стерлингов.

Напомним, что в декабре 2012г. сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с коллегами из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также ФСБ провели спецоперацию "Лавина", в ходе которой силовикам удалось задержать членов крупнейшей подпольной сети по производству и сбыту фальшивых денег.

Помимо отечественной валюты, фальшивомонетчики печатали доллары США и денежные билеты других стран. Мощности подпольных цехов позволяли преступникам ежемесячно производить фальшивки на сумму более 40 млн руб. Злоумышленники оказались новаторами в своем деле, занимаясь также производством евро - ранее в РФ никто не подделывал европейскую валюту.

Поддельные купюры сбывались во всех федеральных округах России, было зарегистрировано несколько случаев в Белоруссии и на Украине. Часть средств направлялась на финансирование бандподполья на Северном Кавказе.