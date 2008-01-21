В 2007г. коммерческие продажи лекарств в РФ выросли на 22%

По предварительным оценкам, емкость российского фармацевтического рынка в 2007г. составила 14,4 млрд долларов, увеличившись на 17% по сравнению с 2006г. Темпы роста значительно снизились, отмечают эксперты, вследствие недофинансирования программы по дополнительному лекарственному обеспечению (ДЛО).

При этом главной тенденцией 2007г. стал рост коммерческого сектора в продажах лекарств на 22%. В продажах, как и прежде, лидируют иностранные производители.

"Цифры в 10-15% гораздо меньше, чем те, к которым мы привыкли за последние 2 года, когда темп роста рынка как минимум превышал 30%, – говорит в эфире РБК-ТВ в программе "В фокусе" гендиректор DSM Group Александр Кузин. – Тогда государство начало выделять на программу ДЛО адекватные деньги. А сегодня как раз сектор госфинансирования проседает, поэтому все участники рынка повернулись лицом к коммерческому сегменту, и коммерческий сегмент вырос по итогам 2007г. на 22%".

Напомним, осенью, когда размеры накопленного с 2006г. долга перед отраслью по ДЛО составляли около 20 млрд рублей, многие вообще сомневались в росте рынка за 2007г. "Рынок предполагал вырасти на 4-5%, – вспоминает гендиректор компании "Нижфарм" Дмитрий Ефимов. – Но в четвертом квартале, когда сменили верхушку Минздравсоцразвития, сделав необходимое внушение, деньги по ДЛО появились, рынок слегка продохнул, и 4-й квартал был более чем ударным".

Тем не менее, общее замедление рынка вследствие недофинансирования госсектора было ожидаемым, так что и рост коммерческого сегмента не стал большой новостью. "Этот фактор в ближайшей перспективе будет играть ключевую роль", – прогнозирует директор по маркетинговым исследованиям ЦМИ "Фармэксперт" Давид Мелик-Гусейнов.

Рост коммерческого сегмента продаж сопровождался также инвестиционным бумом в дистрибуцию. При этом сети в погоне за новыми точками разрастаются себе в ущерб. "Розница увлеклась M&A. Мы это видим по лидеру в ритейле "36,6", – говорит А.Кузин. – Результаты их работы не могут радовать, чисто убыточное предприятие". Сегодня крупные сети должны интересоваться не только оборотами поглощаемых сетей, но и их прибылью, хотя год или два назад обращали внимание лишь на количество точек и на оборот", – делает вывод эксперт.

Возможно, российские сети, скупая аптеки без разбора, готовятся к приходу крупных западных игроков, которые сегодня слишком заняты на собственных рынках (где до недавних пор были запрещены сетевые образования в аптечной дистрибуции). По крайней мере Д.Мелик-Гусейнов убежден: "К 2010г. порядка 80% российской розницы будет контролировать иностранный капитал". Правда, сегодня он практически не представлен в дистрибуции.

Зато в производстве лекарств на продажу в РФ иностранный капитал преуспевает. "Российский ассортимент устарел, заниматься его пожарным обновлением нет смысла", – говорит Д.Ефимов, предлагая российским предприятиям сосредоточиться исключительно на производстве западных дженериков.

Заметим, по данным последних исследований, более 50% российских граждан предпочитают все-таки российские препараты по соотношению цена/качество. А для создания "сборочных производств" иностранных препаратов в России, помимо всего, придется закрыть около 70% производящих компаний. "Только 30% компаний соответствуют международным стандартам GMP. Остальные, не привлекшие денег или помощи государства, должны закрыться", – прикидывает Д.Ефимов.

Напомним, сертификация GMP (Good Manufacturing Practice – надлежащая производственная практика) – необходимое условие для производства иностранных препаратов. Плюсом GMP станет расширение ассортимента производимых в РФ зарубежных дженериков, а также вероятная возможность экспортировать их за рубеж, однако ценой закрытия 70% российский фармкомпаний.

Остается добавить, что сроки для GMP-сертификации российских фармпредприятий откладывались правительством уже дважды ("последний крайний" срок – до 2010г.). В тоже время "сборочное производство" в России уже налаживается и без GMP: завод КРКА (Словения), Hemofarm (Сербия), Servier (Франция), увеличивается число тандемов с российскими предприятиями - тот же "Нижфарм" входит в ГК STADA (Германия) и др.

Национальная безопасность не пострадает, успокаивает зрителей под конец программы "В фокусе" на РБК-ТВ Д.Ефимов: "Государство делает многое для сохранения независимости – производство вакцин, антидотов". А.Кузин добавляет: "Неважно, кто является владельцем производственного актива, главное – где этот актив расположен, где платятся заработная плата, налоги".

Под вопросом остается только покупательная способность более 50% российских граждан, которые на сегодня все-таки предпочитают отечественные лекарства (пусть и из индийских субстанций). Безусловно, национальный престиж России (которая до 90-х гг., по крайней мере, сама производила субстанции) также под вопросом.