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Суд оштрафовал Европейский университет за книги нежелательных организаций

Суд оштрафовал Европейский университет за книги от нежелательных организаций
Европейский университет получил два штрафа за книги, которые были изданы при поддержке нежелательных организаций. Они попали в библиотеку вуза, как и в другие библиотеки России, задолго до принятия соответствующего закона
Здание Европейского университета в Санкт-Петербурге
Здание Европейского университета в Санкт-Петербурге (Фото: Никита Попов / РБК)

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 70 тыс. руб. Европейский университет (ЕУСПб) за хранение в библиотеке книг, изданных при поддержке иностранных организаций, признанных в России нежелательными, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Вуз допустил нарушения, предусмотренные ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России). Было составлено два протокола со штрафами 35 тыс. руб. по каждому (для юрлиц максимальный штраф — 100 тыс. руб.).

В мае прокуратура изъяла из библиотеки университета восемь книг, которые были изданы «Институтом Открытое общество Фонд содействия» (OSI Assistance Foundation, входит в структуру «Фонда Сороса» и признан Минюстом нежелательной организацией) и при его поддержке, а также при поддержке «Института имени Кеннана Центра Вудро Вильсона» (подразделение Международного центра им. Вудро Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars), признан Минюстом нежелательной организацией).

В суде отметили, что эти книги были доступны для чтения студентам, преподавателям и сотрудникам университета при предъявлении читательского билета.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Книги, о которых идет речь, были изданы и попали в университетскую библиотеку в 2000–2009 годах, то есть до принятия закона, в котором идет речь о нежелательных организациях (№ 272-ФЗ, ст. 3.1, принят в 2012-м), отметили в вузе. Среди них есть издания, посвященные древнекитайскому философу Лао-Цзы и музеям Санкт-Петербурга. Все книги напечатаны в России.

«Эти [нежелательные] организации не являются автором книг, содержание книг не связано с их деятельностью. <...> После принятия законодательства о нежелательных организациях книги хранились в закрытом специальном фонде и никому не выдавались», — заявили в университете. Там добавили, что намерены оспорить решение суда.

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«Фонтанка» пишет, что на заседании суда представитель вуза обратил внимание, что те же книги хранятся и в фондах Российской национальной библиотеки (РНБ; в каталоге библиотеке действительно представлены некоторые из этих изданий, убедился корреспондент РБК). На это представитель прокуратуры заявила, что РНБ может хранить и экстремистские материалы.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
нежелательные организации Санкт-Петербург Европейский университет в Петербурге книги
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