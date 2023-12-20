Суд оштрафовал Европейский университет за книги нежелательных организаций

Европейский университет получил два штрафа за книги, которые были изданы при поддержке нежелательных организаций. Они попали в библиотеку вуза, как и в другие библиотеки России, задолго до принятия соответствующего закона

Здание Европейского университета в Санкт-Петербурге (Фото: Никита Попов / РБК)

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 70 тыс. руб. Европейский университет (ЕУСПб) за хранение в библиотеке книг, изданных при поддержке иностранных организаций, признанных в России нежелательными, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Вуз допустил нарушения, предусмотренные ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России). Было составлено два протокола со штрафами 35 тыс. руб. по каждому (для юрлиц максимальный штраф — 100 тыс. руб.).

В мае прокуратура изъяла из библиотеки университета восемь книг, которые были изданы «Институтом Открытое общество Фонд содействия» (OSI Assistance Foundation, входит в структуру «Фонда Сороса» и признан Минюстом нежелательной организацией) и при его поддержке, а также при поддержке «Института имени Кеннана Центра Вудро Вильсона» (подразделение Международного центра им. Вудро Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars), признан Минюстом нежелательной организацией).

В суде отметили, что эти книги были доступны для чтения студентам, преподавателям и сотрудникам университета при предъявлении читательского билета.

Книги, о которых идет речь, были изданы и попали в университетскую библиотеку в 2000–2009 годах, то есть до принятия закона, в котором идет речь о нежелательных организациях (№ 272-ФЗ, ст. 3.1, принят в 2012-м), отметили в вузе. Среди них есть издания, посвященные древнекитайскому философу Лао-Цзы и музеям Санкт-Петербурга. Все книги напечатаны в России.

«Эти [нежелательные] организации не являются автором книг, содержание книг не связано с их деятельностью. <...> После принятия законодательства о нежелательных организациях книги хранились в закрытом специальном фонде и никому не выдавались», — заявили в университете. Там добавили, что намерены оспорить решение суда.

«Фонтанка» пишет, что на заседании суда представитель вуза обратил внимание, что те же книги хранятся и в фондах Российской национальной библиотеки (РНБ; в каталоге библиотеке действительно представлены некоторые из этих изданий, убедился корреспондент РБК). На это представитель прокуратуры заявила, что РНБ может хранить и экстремистские материалы.