Эффективный рекрутинг: как в Москве создаются новые кадры для рынка труда

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Рост российской экономики столкнулся с дефицитом трудовых ресурсов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета по вопросам развития рынка труда. Такую тенденцию подтверждают и в Министерстве труда и социальной защиты России: как недавно рассказал глава ведомства Антон Котяков, наибольший спрос на кадры уже зафиксирован на обрабатывающих предприятиях, в строительстве и транспортной отрасли.

О новом вызове для рынка труда знают и в столице. Сегодня Москва — город с большими возможностями для трудоустройства. По данным службы занятости населения столицы, в этом году на одного соискателя приходилось 18 вакансий, почти в два раза больше, чем годом ранее. Всего в агрегированной базе службы занятости представлено более 450 тыс. вакантных предложений от работодателей. И это при том, что уровень безработицы в Москве в уходящем году достиг рекордно низкого значения — 0,32%.

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Работы в городе много, причем в разных отраслях. Например, сейчас в столице действуют свыше 4 тыс. промышленных предприятий, реализуются масштабные проекты по строительству технологических кластеров, активно развивается транспортная отрасль. При этом при обновлении уже действующих производств и запуске новых возникает потребность в специалистах рабочих профессий. Активно развиваются индустрия гостеприимства, сфера услуг, нужны специалисты творческих профессий, работники транспортного сектора и других ведущих отраслей.

Чтобы ответить на серьезный кадровый вызов, московская служба занятости предлагает современные и эффективные решения как для соискателей, так и для работодателей. «Если человек в Москве хочет работать, то он точно сможет трудоустроиться. Мы стараемся использовать самые современные средства, которые зачастую даже не внедрили крупные кадровые агентства», — говорит директор службы занятости Москвы Андрей Тарасов.

Правильное направление

На сегодняшний день московская служба занятости — крупнейший государственный кадровый оператор. Среди базовых услуг центров «Моя работа» и «Моя карьера» — разработка карьерного сценария, подбор вакансий, аудит резюме, прокачивание гибких навыков соискателя, подготовка к собеседованию, организация встреч с работодателями на площадках службы занятости.

«Мы предлагаем адресный подход: сервисы под конкретный запрос и жизненную ситуацию. Кому-то будет достаточно базы — подбора вакансий, составления продающего резюме и подготовки к собеседованию. Другим же потребуются профориентационное тестирование, тренинги, индивидуальные консультации, профессиональное обучение, помощь в старте собственного дела», — рассказала Александра Александрова, первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Что касается переобучения, на базе учебного центра «Профессионал» организованы образовательные программы по широкому ряду профессий, в том числе и в сфере IТ. Например, это тестировщик мобильных и веб-приложений, аналитик данных, веб-дизайнер, программист на Python.

Здесь можно также обучиться дизайну интерьеров, освоить делопроизводство, бухгалтерский учет и финансы. Особенно актуальны сейчас промышленные специальности: сварщиком, токарем, электромонтером можно стать примерно за три месяца. И получить при этом сразу четвертый разряд, с которым можно начинать карьеру в промышленности.

После обучения каждому кандидату предоставляется возможность гарантированного трудоустройства. Но если в процессе общения карьерный консультант найдет в соискателе заметные черты будущего предпринимателя, то для него найдется другой карьерный сценарий.

По словам Андрея Тарасова, с начала 2020 года благодаря службе занятости более 42 тыс. жителей столицы оформили самозанятость и запустили собственное дело.

«Сфера услуг, креативные индустрии и работа на маркетплейсах занимают лидирующие позиции по популярности среди самозанятых в Москве. Жители столицы становятся мастерами парикмахерского искусства, фитнес-тренерами, организаторами спортивных программ, стилистами-имиджмейкерами, мастерами ногтевого сервиса и визажистами, дизайнерами, копирайтерами, фото- и видеооператорами», — добавил директор службы занятости населения города Москвы.

Эффективное партнерство

Более 3 тыс. работодателей на сегодняшний день сотрудничают со столичной службой занятости. Они работают напрямую или реализуют партнерские проекты с крупными российскими игроками интернет-рекрутмента.

Для бизнеса в службе занятости предлагается набор передовых HR-сервисов и инструментов: открытые отборы, рекрутинговые центры, обширная база верифицированных кандидатов (более 100 тыс. соискателей), кастомизированные программы обучения для сотрудников, оценка персонала с помощью комплексных методик тестирования, обучение рекрутеров.

За каждым работодателем закрепляется персональный менеджер, который помогает организовать наем в соответствии с бизнес-целями, подобрать релевантные инструменты под конкретную задачу.

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

«В 2023 году также была внедрена новая практика — подготовка рекрутеров-имплантов для промышленных предприятий. Для этого специалистов направляют напрямую к работодателям, где они погружаются во все процессы, осваивают критерии найма и корпоративную культуру компаний. Затем они ведут целевой подбор персонала на базе службы занятости с учетом требований заказчика», — отметил Андрей Тарасов.

Специализированный подход

Раньше работодатели не всегда были готовы рассматривать таких соискателей, как, например, людей старшего возраста, молодых специалистов без опыта, женщин с детьми-дошкольниками. Но в текущих реалиях рынка труда они превращаются из недооцененной категории кандидатов в востребованных специалистов.

В зависимости от жизненной ситуации для них в Москве созданы специальные программы трудоустройства. Например, проект для людей с инвалидностью «Топ-500 резюме», объясняет Андрей Тарасов.

«Каждому кандидату мы помогаем составить портфолио с описанием его знаний и навыков, чтобы работодатель обратил на него внимание и пригласил на работу», — добавил он.

В специализированном центре занятости «Моя карьера» созданы и другие программы: «Мама работает» (для женщин с маленькими детьми), «5.0» (для соискателей старшего поколения), «Доступная работа» (для кандидатов с инвалидностью), «Прокачай карьеру» (для молодежи от 14 до 35 лет).

«Кандидатам предлагают подходящие вакансии, в том числе с гибким графиком, дистанционным форматом работы, оплачиваемыми стажировками. Речь идет о работе в разных сферах — копирайтинге, SMM, на маркетплейсах, в сфере услуг, креативных индустриях и многом другом», — подчеркнула Александра Александрова.

Благодаря внедренным сервисам столичная служба занятости трудоустроила с 2019 года уже более полумиллиона человек. Сейчас, по словам представителей организации, упор делается на дальнейшее развитие — создание новых форматов образовательных программ и проактивный поиск подходящих кандидатов для ключевых отраслей экономики.