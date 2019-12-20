Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса

В 1965 году Клодин Оже сыграла подружку агента 007, роль которого исполнил Шон Коннери. Девушку Бонда актриса сыграла первой из француженок

Клодин Оже (Фото: Imago Images / United Archives / ТАСС)

Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.

Оже родилась в 1941 году; в 1958-м выиграла во Франции отбор на конкурс «Мисс мира» и в том же году заняла на нем второе место, уступив только Пенелопе Кёлен, представлявшей Южно-Африканский Союз.

После успешного выступления на престижном конкурсе красоты Оже начала сниматься в кино. Ее первым фильмом стала вышедшая в 1958 году «Кристина», главную роль в которой сыграла знаменитая Роми Шнайдер. В 1960-м Оже сыграла в «Завещании Орфея» Жана Кокто, в 1962 году — в «Железной маске», однако настоящий успех пришел к актрисе в 1965-м, когда она исполнила роль Домино Дерваль в фильме «Шаровая молния». Сыграв в паре с Шоном Коннери, Оже стала первой в истории француженкой-исполнительницей роли девушки Бонда (позднее по ее стопам прошли Кароль Буке, Ева Грин и Леа Сейду).

После «Шаровой молнии» Оже снялась еще в нескольких популярных картинах, среди которых были, в частности, «Операция «Святой Януарий», «Борсалино и компания», сериалы «Спрут-5» и «Мемуары Шерлока Холмса». Всего актриса сыграла в нескольких десятках фильмов и сериалов, ее партнерами были Ален Делон, Нино Манфреди, Роми Шнайдер, Юл Бриннер, Рита Хейворт, Клаус Кински, Жан-Луи Трентиньян и другие.