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Бывший замглавы Зауралья оштрафован на 21 млн руб. за взятку снегоходом
Общество, 20 дек 2013, 13:14
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Бывший замглавы Зауралья оштрафован на 21 млн руб. за взятку снегоходом
Суд признал виновным бывшего первого замгубернатора Курганской области Александра Бухтоярова в получении взятки в крупном размере. Экс-чиновник заплатит штраф 21 млн 400 тыс. руб. за то, что принял снегоход за помощь тюменским бизнесменам в получении в аренду Спорновского охотугодья ЗАО "Ларма".
Фото: ИТАР-ТАСС

Кроме того, А.Бухтоярову запретили занимать руководящие должности в органах местного самоуправления в течение трех лет, рассказали в СКР. Снегоход Arctic Cat Bearcat Widetrack, стоимостью более 300 тыс. руб., изъят по решению суда.

Что касается суммы штрафа, то в ходе прений прокуратура запросила для бывшего первого замгубернатора Зауралья взыскать стоимость снегохода в 70-кратном размере, а именно – в 21,4 млн руб.

По данным следствия, А.Бухтояров, занимая государственную должность, получил от генерального директора закрытого акционерного общества Тюмени взятку в виде транспортного средства. За это он оказал содействие в предоставлении в пользование данному обществу территории охотхозяйства, расположенного в Варгашинском районе Курганской области.

Снегоход от предпринимателя Виталия Мальцева экс-чиновник получил через посредничество экс-депутата областной Думы Михаила Гурко. Однако в суде сам коммерсант отрицал, что дорогой подарок предназначался именно А.Бухтоярову. Уголовное дело против замгубернатора завели после заключения М.Гурко сделки со следствием. В рамках этого соглашения бывший парламентарий и рассказал о полученной А.Бухтояровым взятке.

Защита экс-чиновника подчеркивала, что тот оговорил А.Бухтоярова, смягчив тем самым свою участь – год назад он получил пять лет тюрьмы за хулиганство, хотя обвинялся по более жесткой статье (бандитизм).

Весной этого года Александр Бухтояров ушел в отставку, объяснив свое решение состоянием здоровья. Сегодня, вынося решение, суд учел возраст подсудимого – 68 лет - и то, что тот впервые предстал перед судом, однако не посчитал эти обстоятельства смягчающими.

Стоит напомнить, что тремя днями ранее в Подмосковье суд приговорил бывшего первого заместителя главы администрации Ленинского района к рекордному штрафу. За вымогательство крупной суммы Лев Львов должен будет выплатить государству 950 млн руб. Такая сумма взыскания в России назначается впервые, подчеркнули в полиции.

"Соучастник Львова - Игорь Комаров - должен выплатить государству 500 млн руб.", - сообщили в МВД. По данным следствия, в 2011г. Л.Львов вымогал у одной из строительных компаний 1 млн долл. за разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома в центре города Видное.

Теги: Зауралье , Курганская область , СКР , взятка , снегоход , суд , коммерсант
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