США рассчитывают перейти на цифровое ТВ к 2007г.

Ранее американский сенат предлагал выделить на субсидирование абонентов открытых телесетей около 3 млрд долл.
Переход на цифровой формат телевещания позволит освободить часть частотного радиоспектра, что будет способствовать улучшению качества радиосвязи экстренных служб, в том числе полиции и пожарных.
При этом оставшуюся часть спектра американское правительство предполагает продать компаниям и частным лицам. Оценочная прибыль от продажи радиочастот составит не менее 10 млрд долларов, передает АР.
В связи с этим отметим, что в ближайшее время в России начнется реализация государственной программы перехода на телевизионное вещание в цифровом формате. Об этом заявил 16 ноября заместитель министра информационных технологий и связи РФ Борис Антонюк, выступая на IX Международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей.
По его словам, программа предусматривает прекращение выпуска оборудования аналогового телевидения и комплексное решения перехода на цифровое вещание с учетом государственной помощи малоимущим семьям.