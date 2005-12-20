США рассчитывают перейти на цифровое ТВ к 2007г.

Палата представителей конгресса США накануне одобрила закон о переводе национального телевидения на цифровой формат к февралю 2007г. На реализацию данного проекта предполагается израсходовать около 1,5 млрд долл. Большая часть данных средств пойдет на субсидирование владельцев аналоговых телевизоров, которым придется приобретать специальные конвертеры для просмотра передач цифрового формата.

Ранее американский сенат предлагал выделить на субсидирование абонентов открытых телесетей около 3 млрд долл.

Переход на цифровой формат телевещания позволит освободить часть частотного радиоспектра, что будет способствовать улучшению качества радиосвязи экстренных служб, в том числе полиции и пожарных.

При этом оставшуюся часть спектра американское правительство предполагает продать компаниям и частным лицам. Оценочная прибыль от продажи радиочастот составит не менее 10 млрд долларов, передает АР.

В связи с этим отметим, что в ближайшее время в России начнется реализация государственной программы перехода на телевизионное вещание в цифровом формате. Об этом заявил 16 ноября заместитель министра информационных технологий и связи РФ Борис Антонюк, выступая на IX Международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей.

По его словам, программа предусматривает прекращение выпуска оборудования аналогового телевидения и комплексное решения перехода на цифровое вещание с учетом государственной помощи малоимущим семьям.