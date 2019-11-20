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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Идея уравнять комиссии за карточные переводы, в Кремле решили не менять систему выборов в Думу, иски против космической промышленности, скепсис Трампа относительно Зеленского; главные новости — в обзоре РБК
Ракетно-космический центр «Прогресс» (Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости)

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Регулятор вновь обсудит уравнивание тарифов на межбанковские переводы с теми, что действуют внутри банков. Соответствующее предложение появилось у ЦБ и ФАС еще в 2018 году, однако на встрече рабочей группы в начале 2019 года стороны не смогли договориться.

  • ФАС еще в прошлом году направила в правительство доклад о том, что комиссии за межбанковские переводы «в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».
  • Однако специальных «заградительных барьеров» служба не нашла. Некоторые банки для привлечения клиентов разрешают переводить средства из других кредитных организаций без комиссии.
  • Вопрос решает Система быстрых платежей, позволяющая переводить деньги по номеру телефона, говорит директор департамента ЦБ Владимир Таможников. Изначально комиссию за переводы через нее не взимали, но с лета отдельные банки стали отказываться от нулевых тарифов.

В Кремле решили не менять систему выборов в Госдуму

Администрация президента не намерена менять систему выборов в Думу для увеличения числа одномандатников, сообщили источники РБК.

  • Сейчас по партийным спискам в Госдуму избирают 225 депутатов, столько же — по одномандатным округам.
  • Bloomberg сообщал в июле, что в Кремле обсуждают реформу, при которой доля одномандатников вырастет до 75% с нынешних 50%. Источники РБК в начале сентября говорили, что такая идея есть, но серьезно ее не прорабатывали.
  • До единого дня голосования собеседники РБК утверждали, что изменения могут обсуждаться, если «Единая Россия» на выборах в заксобрания в среднем соберет меньше 40% по спискам. Но средний результат партии в итоге составил 68,06%.

В правительстве обсудили защиту космической промышленности от исков

Реструктуризацию штрафов в отношении предприятий космической промышленности от заказчиков обсудили на совещании под руководством вице-премьера Юрия Борисова, в обсуждении участвовали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и директора предприятий, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

  • По словам собеседников издания, обсуждалась возможность внесения поправок в законодательство для защиты интересов предприятий в условиях санкций, а также изменений, которые позволили бы избежать финансового наказания за задержки программ импортозамещения.
  • Речь шла о санкциях со стороны госзаказчиков в лице Минобороны и «Роскосмоса», пояснил менеджер одного из предприятий оборонной промышленности. По действующему законодателю, госзаказчик может предъявить финансовые претензии к исполнителю, если были нарушены контрактные обязательства.
  • В сентябре Минобороны подало иск к ракетно-космической корпорации «Энергия», в ноябре — к ракетно-космическому центру «Прогресс». По словам собеседника издания в аппарате правительства, исходя из нынешней практики, военное ведомство может оштрафовать предприятия на сумму 150–300 млрд руб., что негативно отразится на отрасли.

Волкер заявил об изначальном скепсисе Трампа в отношении Зеленского

Президент США Дональд Трамп скептически относился к победе Владимира Зеленского на президентских выборах, рассказал на слушаниях в конгрессе бывший спецпредставитель американского лидера на Украине Курт Волкер.

  • «Несмотря на положительные отклики тех членов американской делегации, которые присутствовали на инаугурации Зеленского, президент Дональд Трамп получал другие, негативные отзывы о новом руководителе Украины», — сказал он. Такую информацию, как утверждает Волкер, президенту передавал его адвокат Руди Джулиани.
  • По словам Волкера, посетившая инаугурацию Зеленского делегация убеждала Трампа пригласить президента Украины в Белый дом, однако выбор даты затянулся на месяц. Это бывший спецпредставитель связывает с негативными представлениями Трампа об Украине.
Автор: Константин Нагаев
Теги: переводы, Выборы в Госдуму, Дональд Трамп
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ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы
Финансы
В Кремле решили не менять систему выборов в Госдуму
Политика
Волкер заявил об изначальном скепсисе Трампа в отношении Зеленского
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