Что случилось за ночь. Главные новости РБК

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы
Регулятор вновь обсудит уравнивание тарифов на межбанковские переводы с теми, что действуют внутри банков. Соответствующее предложение появилось у ЦБ и ФАС еще в 2018 году, однако на встрече рабочей группы в начале 2019 года стороны не смогли договориться.
- ФАС еще в прошлом году направила в правительство доклад о том, что комиссии за межбанковские переводы «в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».
- Однако специальных «заградительных барьеров» служба не нашла. Некоторые банки для привлечения клиентов разрешают переводить средства из других кредитных организаций без комиссии.
- Вопрос решает Система быстрых платежей, позволяющая переводить деньги по номеру телефона, говорит директор департамента ЦБ Владимир Таможников. Изначально комиссию за переводы через нее не взимали, но с лета отдельные банки стали отказываться от нулевых тарифов.
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