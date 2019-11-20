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С набережной в Калифорнии уберут старую советскую подлодку
В течение 17 лет на нее водили экскурсии, однако в последние годы субмарина находится в аварийном состоянии
Фото: Федоровский / РИА Новости

Советская подводная лодка Б-427, которая в течение 20 лет стояла на набережной калифорнийского города Лонг Бич, к маю будет убрана в другое место. Как сообщает Los Angeles Times, на нее нашелся потенциальный покупатель, имя которого пока не называется.

Роберт Лисноу, представитель компании NewCo Pty Ltd., которой принадлежит подлодка, подтвердил скорое заключение сделки, однако отказался называть будущего владельца судна.

В компании Urban Commons, которая арендует территорию, на которой находится подлодка, заявили, что намерены построить на ее месте небольшой парк развлечений с пляжем, бассейном и павильоном для отдыхающих. Вырученные деньги пойдут в том числе на реновацию океанского лайнера Queen Mary, который стоит рядом с субмариной и используется в качестве гостиницы.

Б-427, построенная в 1971 году, входила в состав Тихоокеанского флота. В 1994 году списанную субмарину купили австралийские бизнесмены, которые позже перепродали ее компании из США. После этого в течение 17 лет она была одной из достопримечательностью Лонг Бич, а на ее борту проводились платные экскурсии. Однако в 2015 году из-за аварийного состояния и поселившихся в субмарине енотов Б-427 пришлось закрыть для посещений.

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