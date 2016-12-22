Умер театральный режиссер Эймунтас Някрошюс

Ему было 65 лет. Режиссер является лауреатом ряда престижных театральных премий, среди которых — российская «Золотая маска», премия Союза театров Европы и европейская премия «Новые театральные реалии»

Эймунтас Някрошюс (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Скончался советский и литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс. Об этом изданию Delfi рассказал его родственник, депутат парламента Литвы Арвидас Някрошюс.

Режиссер, по его данным, ушел из жизни в ночь на 20 ноября. Он умер в Сантаришкской клинике Вильнюсского университета. Някрошюс, как уточнил собеседник издания, вернулся из поездки и почувствовал недомогание. После этого его увезли в больницу. Остальных деталей произошедшего Арвидас Някрошюс не сообщил.

Информацию о кончине режиссера РБК подтвердила художественный директор театр-фестиваля «Балтийский дом» Марина Беляева. «Да, это так, он скончался. Причины нам неизвестны, я знаю только, что у него было больное сердце, но это стало причиной или нет, сказать сложно», — сказала она. Прощание с Някрошюсом, по ее данным, будет организовано в театре Meno Fostas в Вильнюсе, где он работал.

Режиссеру было 65 лет. Он скончался накануне своего дня рождения.

Материал дополняется.