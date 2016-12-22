На месте спорткомплекса Ротенберга откроют пансион воспитанниц Минобороны

Пансион на острове
На Бычьем острове в Санкт-Петербурге, где раньше планировалось открыть спортивно-гостиничный комплекс площадью 24 тыс. кв. м для клуба дзюдо «Явара-Нева» Аркадия Ротенберга, разместится пансион воспитанниц Минобороны. Об этом РБК сообщили два источника в военном ведомстве.
«Филиал московского пансиона воспитанниц в Петербурге заработает с 1 сентября 2019 года. Он будет располагаться на Бычьем острове», — рассказал собеседник в Минобороны. По его словам, в петербургском комплексе будут обучаться 560 учащихся.
«Пансион в Санкт-Петербурге будет создан по примеру московского», — добавил второй источник в военном ведомстве, отметив, что правила поступления будут те же, что и в московском отделении. «Никаких отличий по программам обучения пока не планируется. Все обучение будет на бюджетной основе. Зачисляются воспитанницы приказом министра обороны», — подытожил он.
РБК направил запрос в Минобороны с просьбой подтвердить эту информацию.
Пансион современных благородных девиц
Пансион воспитанниц Минобороны России был создан в Москве в 2008 году по приказу министра обороны Анатолия Сердюкова. Учреждение создавалось в качестве социального проекта: обучаться там с 5 по 11 класс могут только дочери проходящих военную службу в отдаленных военных гарнизонах, дети из неполных и многодетных семей, дочери погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга. По окончании школы воспитанницы могут поступать как в военные, так и гражданские вузы. «Идея подобного воспитания была впервые реализована в России в 1764 году, когда открылось первое в России женское учебное заведение, положившее начало женскому образованию — Смольный институт благородных девиц», — подчеркивается на сайте пансиона.
Сейчас в пансионе, расположенном на территории бывшего факультета военных дирижеров при Московской консерватории на улице Поликарпова, обучается более 740 воспитанниц, указано на сайте учебного заведения. Все воспитанницы находятся на полном государственном обеспечении, получая пятиразовое питание, медицинское обслуживание и форменную одежду.
На каждом учебном курсе — шесть классов, в каждом из которых не более 20 человек. Обучение в пансионе делится на профили, в соответствии с которыми открыты инженерный, спортивный, медицинский, экономический и дипломатический классы. Первый выпуск состоялся в 2011 году — 11-й класс окончили 55 воспитанниц. Все выпускницы поступили в высшие учебные заведения, среди которых МГИМО, МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана, Военный университет Минобороны, Военно-медицинская академия имени Кирова, Академию космических войск имени Можайского, РГУ нефти и газа имени Губкина, Литературный институт имени Горького, ВГИК и другие.
Сделка для специальных проектов
О том, что военное ведомство планирует создать в Санкт-Петербурге пансион воспитанниц, министр обороны Сергей Шойгу заявлял еще в июне 2015 года.
«Мы провели оценку практики появления Московского пансиона воспитанниц. Считаю, что это лучшее учебное заведение в нашей стране. Мы в этом году приступим и, скорей всего, в этом же году и создадим подобный пансион в Санкт-Петербурге для девочек», — сказал Шойгу на форуме «Армия-2015». Где именно будет построен пансион, министр не уточнял. Почему этот проект не был реализован в 2015-м и последующие годы — Минобороны не сообщало.
Шойгу отмечал, что «есть смысл сделать» такой же пансион «и на Дальнем Востоке, и в Центральной Сибири»: «Это мы сейчас рассматриваем и, думаю, пойдем на это».
Как ранее сообщал РБК, управление имуществом специальных проектов (УИСП) Минобороны и принадлежащий бизнесмену Аркадию Ротенбергу спортивный клуб дзюдо «Явара-Нева» обменялись недвижимостью.
Структуре Минобороны достался незавершенный проект спортивно-гостиничного комплекса в Петербурге на острове Бычий, который находится рядом со стадионом «Санкт-Петербург» (известен как «Зенит-Арена»). Взамен «Явара-Нева» получила два участка в Москве — на Хорошевском и Варшавском шоссе. Как выяснил РБК, речь идет о территории бывшей военной части в Южном Чертаново и об автобазе Минобороны на Хорошевском шоссе, 40А.
Консультанты рынка недвижимости оценили для РБК оба участка в сумму около 4 млрд руб. при условии получения градостроительных планов, позволяющих построить на них жилые комплексы. Доход от продажи квартир в жилых комплексах на участках в Чертаново и на Хорошевском шоссе, по оценке экспертов, может составить около 13 млрд руб. В проект на Бычьем острове в Петербурге «Явара-Нева» вложила 8 млрд руб.
Президентский клуб
Инициатором создания клуба «Явара-Нева» стал будущий президент России Владимир Путин, когда занимал должность вице-мэра Петербурга, говорится на официальном сайте спортивной организации. В 1998 году клуб возглавил Аркадий Ротенберг, который в юности был спарринг-партнером Путина по дзюдо. Глава государства стал почетным президентом «Явара-Невы». Ротенберг называл клуб «детищем Владимира Владимировича».
В 2005 году «Явара-Нева» получила от администрации Петербурга в аренду на 49 лет остров Бычий. Смольный выделил землю под создание спортивно-развлекательного центра и яхт-клуба на инвестиционных условиях, согласно которым «Явара-Нева» должна была перечислить в казну города 19,9 млн руб. и потратить 88,1 млн руб. на берегоукрепление. Окончание строительства было намечено на 2009 год, но затем его сдвинули на 2015-й. В декабре 2017 года на тот момент губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью «РИА Новости» рассказывал, что в 2018 году на острове Бычий откроются спортивно-развлекательный центр и яхт-клуб, «построенные за счет инвестора».
Гендиректор компании-проектировщика ООО «Ингмар А С Б» Ингмар Витвицкий рассказывал, что комплекс будет в виде двух зданий, в плане похожих на листья. В одном из них расположатся универсальный спортзал на 1,5 тыс. человек, залы с коврами, бассейн и гостиница для спортсменов и тренеров. В другом — комплекс из десяти четырехэтажных коттеджей площадью в несколько сотен квадратных метров каждый. С северо-запада на берегу должен быть построен яхт-клуб с причалом для швартовки судов с VIP-гостями.
Вложить еще половину потраченного
Сейчас комплекс на Бычьем острове, согласно данным ЕГРН, завершен на 83%. Представитель Ротенберга сообщил, что «Явара-Нева» не будет участвовать в достройке проекта. В состав комплекса входят спортивный центр площадью 28,8 тыс. кв. м, яхт-клуб — 2,3 тыс. кв. м, а также десять «коттеджей гостиничного типа», около 900 кв. м каждый.
По оценке санкт-петербургского издания «Фонтанка», к маю 2017 года общий объем инвестиций в проект составил 4,5 млрд руб. Теперь Министерству обороны, согласно экспертной оценке, предстоит вложить в него еще до 2 млрд руб.
«Рекреационные и гостиничные здания по конструктиву часто очень похожи на общежития. И в Москве, например, старые общежития нередко переделывают в апартаменты. Поскольку этот проект готов на 83%, значит, в нем готовы конструктивные элементы и инженерия, то есть самая дорогая часть. Осталось, по сути, сделать внутреннюю отделку. Переделать гостиничные коттеджи в общежития не составит труда. Спортивный центр сделать учебным тоже можно без проблем, при этом оставив и спортивную часть, которая, конечно, нужна для обучения военных. Средние затраты на отделку с перепрофилированием составят 50–60 тыс. руб. на квадратный метр с учетом мебели», — говорит гендиректор компании Key Capital Сергей Камлюк. Таким образом, общая сумма дополнительных инвестиций для Минобороны, по его оценке, составит порядка 1,5–2 млрд руб.
Споры у финишной ленточки
В 2017 году стало известно о споре генподрядчика застройки Бычьего острова — ООО «Ареал-С» с «Явара-Невой». Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял иск строителей к спортивному клубу о взыскании 189 млн руб. В компании Ротенберга заявили, что не имеют никаких легитимных задолженностей перед «Ареал-С», а неотработанный аванс подрядчика перед «Явара-Невой» составляет 40 млн руб., еще 10 млн руб. — долг «Ареал-С» по коммунальным платежам. После аудита объекта общая сумма замечаний к подрядчику составила 86 млн руб. По данным картотеки арбитражных дел, в большинстве исков «Ареал-С» к «Явара-Неве» суд отказал. По данным СПАРК, сейчас компания признана банкротом и находится в процессе ликвидации.