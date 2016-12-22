На месте спорткомплекса Ротенберга откроют пансион воспитанниц Минобороны

В следующем учебном году на Бычьем острове в Петербурге откроется пансион воспитанниц Минобороны. Он займет здания, строившиеся для клуба дзюдо Аркадия Ротенберга. Эксперт оценил дополнительные инвестиции в сумму до 2 млрд руб.

Вид на Бычий остров (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Пансион на острове

На Бычьем острове в Санкт-Петербурге, где раньше планировалось открыть спортивно-гостиничный комплекс площадью 24 тыс. кв. м для ​клуба дзюдо «Явара-Нева» Аркадия Ротенберга, разместится пансион воспитанниц Минобороны. Об этом РБК сообщили два источника в военном ведомстве.

«Филиал московского пансиона воспитанниц в Петербурге заработает с 1 сентября 2019 года. Он будет располагаться на Бычьем острове», — рассказал собеседник в Минобороны. По его словам, в петербургском комплексе будут обучаться 560 учащихся.

​​«Пансион в Санкт-Петербурге будет создан по примеру московского», — добавил второй источник в военном ведомстве, отметив, что правила поступления будут те же, что и в московском отделении. «Никаких отличий по программам обучения пока не планируется. Все обучение будет на бюджетной основе. Зачисляются воспитанницы ​приказом министра обороны», — подытожил он.​

РБК направил запрос в Минобороны с просьбой подтвердить эту информацию.

Пансион современных благородных девиц Пансион воспитанниц Минобороны России был создан в Москве в 2008 году по приказу министра обороны Анатолия Сердюкова. Учреждение создавалось в качестве социального проекта: обучаться там с 5 по 11 класс могут только дочери проходящих военную службу в отдаленных военных гарнизонах, дети из неполных и многодетных семей, дочери погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга. По окончании школы воспитанницы могут поступать как в военные, так и гражданские вузы. «Идея подобного воспитания была впервые реализована в России в 1764 году, когда открылось первое в России женское учебное заведение, положившее начало женскому образованию — Смольный институт благородных девиц», — подчеркивается на сайте пансиона. Сейчас в пансионе, расположенном на территории бывшего факультета военных дирижеров при Московской консерватории на улице Поликарпова, обучается более 740 воспитанниц, указано на сайте учебного заведения. Все воспитанницы находятся на полном государственном обеспечении, получая пятиразовое питание, медицинское обслуживание и форменную одежду. На каждом учебном курсе — шесть классов, в каждом из которых не более 20 человек. Обучение в пансионе делится на профили, в соответствии с которыми открыты ​инженерный, спортивный, медицинский, экономический и дипломатический классы. Первый выпуск состоялся в 2011 году — 11-й класс окончили 55 воспитанниц. Все выпускницы поступили в высшие учебные заведения, среди которых МГИМО, МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана, Военный университет Минобороны, Военно-медицинская академия имени Кирова, Академию космических войск имени Можайского, РГУ нефти и газа имени Губкина, Литературный институт имени Горького, ВГИК и другие.

Сделка для специальных проектов

О том, что военное ведомство планирует создать в Санкт-Петербурге пансион воспитанниц, министр обороны Сергей Шойгу заявлял еще в июне 2015 года.​

«Мы провели оценку практики появления Московского пансиона воспитанниц. Считаю, что это лучшее учебное заведение в нашей стране​. Мы в этом году приступим и, скорей всего, в этом же году и создадим подобный пансион в Санкт-Петербурге для девочек», — сказал Шойгу на форуме «Армия-2015». Где именно будет построен пансион, министр не уточнял. Почему этот проект не был реализован в 2015-м и последующие годы — Минобороны не сообщало.​

Шойгу отмечал, что «есть смысл сделать» такой же пансион «и на Дальнем Востоке, и в Центральной Сибири»: «Это мы сейчас рассматриваем и, думаю, пойдем на это».​