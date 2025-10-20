Журналист Михаил Бахарев умер в возрасте 78 лет. Он был главным редактором «Крымской правды» с 1995 по 2006 год, а также с 2010 года

Михаил Бахарев (Фото: Aksenov82 / Telegram)

Умер заслуженный журналист России Михаил Бахарев, ему было 78 лет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«С глубокой скорбью воспринял известие о кончине Михаила Алексеевича Бахарева. Это невосполнимая утрата», — написал он.

По словам Аксенова, «невозможно переоценить вклад» Бахарева «в защиту русского языка и русской культуры.

«Талантливый публицист, политик и общественный деятель, заслуженный журналист Российской Федерации, он на протяжении многих лет был главным редактором газеты «Крымская правда» — одного из самых популярных печатных изданий нашей республики», — добавил глава Крыма.

Аксенов не сообщил, что стало причиной смерти журналиста.

Бахарев родился в январе 1947 года в Симферополе. Он окончил исторический факультет Симферопольского педагогического института имени М. В. Фрунзе, а также Высшую партийную школа при ЦК Компартии Украины.

С 1977 по 1980 год он работал в Симферопольской районной газете «Ленинец», с 1982 по 1984 год был заведующим отделом газеты «Крымская правда».

С 1984 по 1986 год занимал должность заведующего сектором прессы, радио и телевидения Крымского обкома Компартии Украины, а с 1986 по 2006 работал в газете «Крымская правда», с 1995 года занимая должность главного редактора. На этот пост он вернулся в 2010 году.

Бахарев награжден Орденом Дружбы «за большой вклад в развитие культурных связей с Российской Федерацией, сохранение и популяризацию русского языка и русской культуры». Также ему вручили медали «За освобождение Крыма и Севастополя» (2014), «За защиту Республики Крым» (2015), «За возвращение Крыма» (2018), «За Доблестный труд» (2022).

В декабре 2018 года ему присудили звание заслуженного журналиста России, в 2020 году — премию Республики Крым за книгу «Мы вернулись к тебе, Родина! Заметки провинциального политика-2».

У Бахарева остались жена Валентина и сын Константин, занимавший должность главного редактора «Крымской правды» с 2006 по 2010 год.