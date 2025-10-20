Москвич нашел 1,6 млн рублей и стал фигурантом уголовного дела

Video

Мужчина в центре Москвы подобрал оброненный прохожим пакет с валютой на сумму 1,6 млн руб. и стал фигурантом уголовного дела, поскольку потратил деньги. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

По данным ведомства, пакет с деньгами выпал из кармана куртки у другого жителя столицы, когда тот гулял с женой. Пропажу он обнаружил уже дома и самостоятельно найти деньги не смог, в связи с чем обратился в полицию.

Как выяснили правоохранители, подобрал пакет шедший позади 62-летний москвич. Пока потерпевший был в неведении, тот не пытался вернуть деньги, а предпочел потратить значительную часть суммы.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное инкриминируемой частью, — лишение свободы сроком до десяти лет.

Согласно ст. 227 ГК, лицо, нашедшее бесхозную вещь, обязано предпринять действия для возврата — уведомить о находке либо владельца, либо правоохранителей. В МВД напомнили, что любое присвоение чужого имущества без уведомление полиции приравнивается к краже.