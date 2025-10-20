 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Опрос показал, сколько россиян финансово помогают родителям

SuperJob: две трети россиян финансово помогают родителям
66% опрошенных SuperJob россиян с разной частотой помогают своим родителям. Каждый второй респондент считает, что взрослые люди обязаны это делать
Фото: africa_pink / Shutterstock
Фото: africa_pink / Shutterstock

Среди опрошенных экономически активных россиян 22% постоянно финансово помогают родителям, 36% делают это по необходимости, 8% — изредка. Об этом говорится в исследовании SuperJob (есть у РБК).

По данным сервиса, каждый второй россиянин (51%) считает, что взрослые люди обязаны помогать родителям материально в любом случае. 33% опрошенных заявили, что это стоит делать, только если родители находятся в тяжелом материальном положении, а отрицают необходимость помогать 7% из общего числа опрошенных.

«В реальной практике финансовая поддержка родителей распространена широко: 22% россиян помогают им постоянно, 36% — время от времени, по необходимости, 8% — изредка. Лишь 12% респондентов не помогают родителям и не получают помощи от них, а 16% признались, что родители помогают им», — уточнили в пресс-службе.

Число тех, кто постоянно помогает родителям, распределилось поровну среди мужчин и женщин (по 22%). При этом среди россиянок больше тех, кому помогают родители (20% против 12% мужчин).

«С увеличением возраста опрошенных растет и доля тех, кто помогает родителям постоянно: от 14% среди молодежи до 35 лет до 26% среди респондентов 45+. Закономерно, что молодежь чаще тех, кто старше, получает помощь от родителей (28%)», — добавили в пресс-службе.

Помощь родителям чаще оказывают те, кто зарабатывает больше: среди получающих до 50 тыс. руб. это число составляет 17%, среди тех, кто зарабатывает более 100 тыс. руб., — 25%. Россияне с доходом до 50 тыс. руб. значительно чаще получают помощь от родителей: 21% против 6% среди тех, кто зарабатывает более 100 тыс. руб.

Сервис отмечает, что средняя сумма ежемесячной помощи родителям выросла за год на 9%: с 14 тыс. до 15,2 тыс. руб. Москва лидирует со средней суммой 18 тыс. руб. в месяц, за ней идут Санкт-Петербург (15,5 тыс.) и Красноярск (13,5 тыс.). В Краснодаре и Екатеринбурге родителям в среднем выделяют 13 тыс. руб. в месяц. Наименьшее значение — в Перми и Омске. Там родителям ежемесячно отдают в среднем по 9,5 тыс. руб.

В сентябре SuperJob сообщил, что количество абсолютно счастливых в России среди безработных и специалистов на удаленке больше, чем среди трудящихся на территории работодателя.

По данным компании, абсолютно счастливыми считают себя по 31% опрошенных среди безработных и работающих в удаленном формате, среди работающих в офисе — 27%. Однако среди безработных выше доля тех, кто чувствует себя однозначно несчастным, — 7% против 3% работающих.

