В Японии люди проехали на поезде с «зомби»

В Японии люди проехали на поезде с «зомби». Видео

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Пассажиры японского сверхскоростного поезда между Токио и Осакой столкнулись с переодетыми в «зомби» актерами, которые в преддверии Хэллоуина решили воссоздать путешествие, вдохновленное южнокорейским фильмом ужасов «Поезд в Пусан», передает NdTv.

Акция была согласована с руководством государственной железнодорожной компании JR. Организаторы зафрахтовали один из вагонов, в котором находились около 40 любителей острых ощущений. Игравшие роль зомби актеры поначалу выглядели как настоящие пассажиры, а затем с ними происходила «ужасающая трансформация», после чего они начинали нападать на своих попутчиков.

За участие в таком аттракционе каждый из пассажиров заплатил за билет по 50 тыс. иен ($335).