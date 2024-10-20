В Японии люди проехали на поезде с «зомби». Видео
Пассажиры японского сверхскоростного поезда между Токио и Осакой столкнулись с переодетыми в «зомби» актерами, которые в преддверии Хэллоуина решили воссоздать путешествие, вдохновленное южнокорейским фильмом ужасов «Поезд в Пусан», передает NdTv.
Акция была согласована с руководством государственной железнодорожной компании JR. Организаторы зафрахтовали один из вагонов, в котором находились около 40 любителей острых ощущений. Игравшие роль зомби актеры поначалу выглядели как настоящие пассажиры, а затем с ними происходила «ужасающая трансформация», после чего они начинали нападать на своих попутчиков.
За участие в таком аттракционе каждый из пассажиров заплатил за билет по 50 тыс. иен ($335).
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