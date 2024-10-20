 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Литве объявили конкурс на снос Дома Москвы

В Литве объявили тендер на снос Дома Москвы в Вильнюсе
Решение о сносе недостроенного здания было принято в январе 2022 года, сейчас власти объявили тендер на проведение работ. Их оценили в €1,8 млн

Власти Литвы объявили тендер на снос недостроенного Дома Москвы в Вильнюсе, сообщает LRT со ссылкой на Государственную инспекцию территориального планирования и строительства.

Тендер объявлен не только на снос, но и на уборку строительной площадки. Работы могут обойтись властям в €1,8 млн.

Министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас подчеркнул, что «таким образом будет поставлена точка в почти десятилетней истории». Здание он назвал «символом пропаганды».

В Вильнюсе снесут недостроенный Дом Москвы
Общество
Здание&nbsp;проекта Дома Москвы в Вильнюсе

О том, что проект Дома Москвы в Вильнюсе закрыт, а недостроенное здание решили снести, мэр города Ремигиюс Шимашюс сообщил в январе 2022 года.

"Если кто-то спросит, почему почти достроенное здание сносят, и нельзя ли его использовать в других целях — оно построено выше разрешенного, архитектурно чуждым, функционально незавершенным и нерациональным», — пояснял тогда мэр.

В сентябре 2021 года Высший административный суд Литвы отклонил жалобу «Московского центра культуры и бизнеса «Дом Москвы в Вильнюсе» на постановление Вильнюсского окружного административного суда. Инстанция оставила в силе отказ городского муниципалитета в завершении стройки.

Дом Москвы — это многофункциональный культурный и общественный центр. Здание было почти достроено, но завершить проект застройщик не мог. В 2016 году государственная инспекция по планированию территорий и строительству подала иск в суд, где указала, что Дом Москвы строится с нарушениями технического регламента. После этого муниципалитет сообщил, что Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы увидел в стройке угрозу национальной безопасности.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Литва Вильнюс снос
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
В Литве объявили конкурс на снос Дома МосквыОбщество, 01:46
На северо-западе Москвы нашли останки человекаОбщество, 01:42
Над Липецком и окрестностями сбили беспилотникиПолитика, 01:25
Синнер выиграл турнир в Эр-Рияде и заработал рекордные $6 млн призовыхСпорт, 01:24
В Киеве и нескольких городах Украины прозвучали взрывыПолитика, 01:15
Над Орловской областью сбили еще четыре дронаПолитика, 01:01
На всей территории Липецкой области объявили воздушную опасностьПолитика, 00:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рогов сообщил о громком взрыве в БердянскеПолитика, 00:49
ТАСС узнал одну из причин объявления Понасенкова иноагентомПолитика, 00:38
Bild сообщил о предотвращенном теракте у посольства Израиля в БерлинеПолитика, 00:25
Умер актер из сериалов «Нюхач» и «Одесса-мама» Николай СедневОбщество, 19 окт, 23:57
Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к войнеПолитика, 19 окт, 23:51
Над тремя российскими регионами сбили 16 дроновПолитика, 19 окт, 23:24
Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке его убитьПолитика, 19 окт, 23:22