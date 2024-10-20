В Литве объявили конкурс на снос Дома Москвы
Власти Литвы объявили тендер на снос недостроенного Дома Москвы в Вильнюсе, сообщает LRT со ссылкой на Государственную инспекцию территориального планирования и строительства.
Тендер объявлен не только на снос, но и на уборку строительной площадки. Работы могут обойтись властям в €1,8 млн.
Министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас подчеркнул, что «таким образом будет поставлена точка в почти десятилетней истории». Здание он назвал «символом пропаганды».
О том, что проект Дома Москвы в Вильнюсе закрыт, а недостроенное здание решили снести, мэр города Ремигиюс Шимашюс сообщил в январе 2022 года.
"Если кто-то спросит, почему почти достроенное здание сносят, и нельзя ли его использовать в других целях — оно построено выше разрешенного, архитектурно чуждым, функционально незавершенным и нерациональным», — пояснял тогда мэр.
В сентябре 2021 года Высший административный суд Литвы отклонил жалобу «Московского центра культуры и бизнеса «Дом Москвы в Вильнюсе» на постановление Вильнюсского окружного административного суда. Инстанция оставила в силе отказ городского муниципалитета в завершении стройки.
Дом Москвы — это многофункциональный культурный и общественный центр. Здание было почти достроено, но завершить проект застройщик не мог. В 2016 году государственная инспекция по планированию территорий и строительству подала иск в суд, где указала, что Дом Москвы строится с нарушениями технического регламента. После этого муниципалитет сообщил, что Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы увидел в стройке угрозу национальной безопасности.
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