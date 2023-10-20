Умер бывший пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов

Бывший собкор «Интерфакса», помощник первого президента Чечни Ахмата Кадырова и пресс-секретарь его сына Альви Каримов умер в возрасте 73 лет. На «заслуженную пенсию» Рамзан Кадыров отправил его в 2020 году

Альви Каримов (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

На 74-м году жизни скончался бывший пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова, журналист и писатель Альви Каримов, передает «Чечня сегодня».

По словам родственников, Каримов умер от онкологического заболевания. В апреле 2020 года Кадыров отправил его на «заслуженную пенсию».

Глава Чечни ранее отмечал, что, будучи журналистом, Каримов всегда оставался верен своему профессиональному долгу. «Даже в годы, когда в Грозном вовсю шли боевые действия, рискуя своей жизнью он оперативно передавал на ленты ведущих федеральных и зарубежных агентств объективную информацию. Благодаря этому весь мир узнавал правду о происходящем в нашей республике», — говорил Кадыров.

Альви Каримов родился в Лениногорске (Татарстан) в 1955 году. Служил в Москве и на Тихоокеанском флоте. Офицер запаса ВМФ. Выйдя в запас, работал учителем русского языка и литературы, председателем парткомиссии при райкоме КПСС, а также собственным корреспондентом «РИА Новости».

С 1997 по 2009 год был собкором агентства «Интерфакс» на Северном Кавказе. В период активных военных действий в конце 1999 — начале 2000 годов он был единственным журналистом, передававшим информацию о событиях в Грозном, пишет «Грозный-Информ».

С июня 2000 года занимал должность помощника главы администрации и первого президента Чечни Ахмата Кадырова, погибшего при теракте в марте 2004 года. В декабре 2002 года сам Каримов был тяжело ранен в результате теракта перед зданием правительства Чечни. Должность пресс-секретаря Рамзана Кадырова он занял в марте 2009 года.

В 2004 году Каримову присвоено звание «Почетный гражданин Чечни», в 2010 году — звание «Заслуженный журналист ЧР». Награжден орденами Почета и Ахмата Кадырова, медалями «За заслуги перед Чеченской Республикой» и «За развитие парламентаризма в Чеченской Республике». В 2009 году Каримов был принят в Союз писателей России, является обладателем Гран-при Международного конкурса «Золотое перо».